Dove vedere Francia-Belgio di Coppa Davis in tv? Sky o SuperTennis, orario

Francia-Balgio, l'orario

Francia-Belgio andrà in scena oggi, martedì 18 novembre, dalle ore 16, presso la SuperTennis Arena di Bologna. Si inizia con il primo singolare, a seguire il secondo singolare, poi l'eventuale doppio.

Dove vedere Francia-Belgio in tv

In occasione della sfida di Coppa Davis tra Francia e Belgio è prevista la diretta tv in chiaro su SuperTennis.

Francia-Belgio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su SuperTenniX e il sito di SuperTennis. Le piattaforme sono disponibili su pc, smartphone e tablet.