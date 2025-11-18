Dove vedere Francia-Belgio di Coppa Davis in tv? Sky o SuperTennis, orario
Tutto pronto a Bologna per la Final 8 di Coppa Davis. Si parte con Francia-Belgio. Chi vince si qualifica per la semifinale di venerdì contro la vincente di Italia-Austria, in agenda domani.
Francia-Balgio, l'orario
Francia-Belgio andrà in scena oggi, martedì 18 novembre, dalle ore 16, presso la SuperTennis Arena di Bologna. Si inizia con il primo singolare, a seguire il secondo singolare, poi l'eventuale doppio.
Dove vedere Francia-Belgio in tv
In occasione della sfida di Coppa Davis tra Francia e Belgio è prevista la diretta tv in chiaro su SuperTennis.
Francia-Belgio, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su SuperTenniX e il sito di SuperTennis. Le piattaforme sono disponibili su pc, smartphone e tablet.
I precedenti
La Francia affronterà il Belgio per la decima volta nella storia, 121 anni dopo il loro primo incontro in Coppa Davis nel 1904. I transalpini sono davanti nei precedenti per 6-3 e hanno vinto tutti gli ultimi quattro scontri diretti, considerando anche la finale del 2017. In Coppa Davis il Belgio non mette sotto la Francia dal turno di qualificazione del World Group del 1997.
