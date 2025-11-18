Belgio in semifinale di Coppa Davis: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Si sono aperte con una grande sorpresa le Final 8 di Coppa Davis a Bologna. Presso la SuperTennis Arena, il Belgio ha infatti superato per 2-0 la più quotata Francia: decisive le vittorie di Zizou Bergs e Raphael Collignon, rispettivamente ai danni di Arthur Rinderknech e Corentin Moutet. Ciò significa che, in caso di vittoria all'esordio contro l'Austria, l'Italia se la vedrebbe contro la compagine belga nei quarti.