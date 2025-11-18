Belgio in semifinale di Coppa Davis: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Si sono aperte con una grande sorpresa le Final 8 di Coppa Davis a Bologna. Presso la SuperTennis Arena, il Belgio ha infatti superato per 2-0 la più quotata Francia: decisive le vittorie di Zizou Bergs e Raphael Collignon, rispettivamente ai danni di Arthur Rinderknech e Corentin Moutet. Ciò significa che, in caso di vittoria all'esordio contro l'Austria, l'Italia se la vedrebbe contro la compagine belga nei quarti.
Belgio-Italia/Austria, data e orario
La sfida tra Belgio e la vincente di Italia-Austria andrà in scena giovedì 20 novembre, dalle ore 16, presso la SuperTennis Arena di Bologna. Come di consueto, si parte con il primo singolare, poi il secondo singolare e infine l'eventuale doppio.
Dove vedere Belgio-Italia/Austria in tv
Il confronto valevole per la semifinale della Coppa Davis sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su SuperTennis.
Belgio-Italia/Austria, dove vederla in streaming
Prevista anche una diretta streaming attiva su SuperTenniX e sul sito di SuperTennis. Le piattaforme sono disponibili su pc, smartphone e tablet.
I precedenti tra Italia e Belgio
1-1 i confronti diretti tra le due nazionali. Gli azzurri hanno vinto per 2-1 la sfida più recente, lo scorso anno, proprio a Bologna. Nel primo match, risalente al 2017, fu invece il Belgio a imporsi per 3-2.