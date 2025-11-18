Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 18 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Belgio in semifinale di Coppa Davis: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Se l'Italia riuscirà a battere l'Austria al debutto, i prossimi avversari sul suo cammino sarebbero Bergs e compagni: tutto quello che c'è da sapere sul confronto
2 min
TagsBelgioCoppa Davis

Si sono aperte con una grande sorpresa le Final 8 di Coppa Davis a Bologna. Presso la SuperTennis Arena, il Belgio ha infatti superato per 2-0 la più quotata Francia: decisive le vittorie di Zizou Bergs e Raphael Collignon, rispettivamente ai danni di Arthur Rinderknech e Corentin Moutet. Ciò significa che, in caso di vittoria all'esordio contro l'Austria, l'Italia se la vedrebbe contro la compagine belga nei quarti.

Belgio-Italia/Austria, data e orario

La sfida tra Belgio e la vincente di Italia-Austria andrà in scena giovedì 20 novembre, dalle ore 16, presso la SuperTennis Arena di Bologna. Come di consueto, si parte con il primo singolare, poi il secondo singolare e infine l'eventuale doppio.  

Dove vedere Belgio-Italia/Austria in tv 

Il confronto valevole per la semifinale della Coppa Davis sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su SuperTennis. 

Belgio-Italia/Austria, dove vederla in streaming

Prevista anche una diretta streaming attiva su SuperTenniX e sul sito di SuperTennis. Le piattaforme sono disponibili su pc, smartphone e tablet. 

I precedenti tra Italia e Belgio

1-1 i confronti diretti tra le due nazionali. Gli azzurri hanno vinto per 2-1 la sfida più recente, lo scorso anno, proprio a Bologna. Nel primo match, risalente al 2017, fu invece il Belgio a imporsi per 3-2.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

