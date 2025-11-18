Francia-Belgio diretta Coppa Davis: segui Moutet contro Collignon. Tennis oggi LIVE
Il programma delle Finals di Coppa Davis si apre con la sfida tra Francia e Belgio, impegnate oggi all'Unipol Arena di Bologna per il primo match dei quarti di finale. La vincitrice andrà in semifinale, dove sfiderà la vincente di Italia-Austria. Segui tutte le sfide in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.
16:26
Finalmete si parte: inizia Moutet-Collignon
Gli spettatori molesti vengono allontanti dagli spalti: inizia Moutet-Collignon.
16:22
Problemi sugli spalti, match bloccato
Tutto fermo al momento per problemi sugli spalti con la protesta di uno spettatore. Si ferma tutto, il giudice di sedia si alza e il match viene fermato ancor prima della prima battuta.
16:20
+++ Si parte! Inizia la sfida tra Moutet e Collignon +++
Ci siamo, finalmente inizia il quarto di finale tra Francia e Belgio con la prima sfida tra Moutet e Collignon.
16:09
È il momento degli inni nazionali
Suonano gli inni di Francia e Belgio all'Unipol Arena.
16:07
Francia-Belgio, annunciato anche il doppio
Stanno facendo il loro ingresso in campo le squadre. Intanto è stato annunciato anche chi giocherà il possibile doppio risolutore, in caso di parità dopo i due singolari: Bonzi ed Herbert contro Gille e Vliegen.
16:01
Giocatori in campo per il riscaldamento
Applausi del pubblico bolognese per l'arrivo di Francia e Belgio in campo. Ora il riscaldamento e poi inizierà la prima sfida!
15:47
Moutet-Collingon aprono il quarto di finale
Coutentin Moutet (numero 35 del ranking) e Raphael Collingon (numero 86 del ranking) scenderanno in campo tra pochi minuti per la prima sfida tra Francia e Belgio.
15:35
Francia-Belgio, decisi i due singolari
Il quarto di finale tra Francia e Belgio si aprirà con la sfida tra Corentin Moutet e Raphael Collignon. Poi sarà il momento di Rinderknech-Bergs.
15:25
Francia e Belgio, tutti i convocati
FRANCIA
- Benjamin Bonzi
- Pierre-Hugues Herbert
- Corentin Moutet
- Giovanni Mpetshi Perricard
- Arthur Rinderknech
Capitano: Paul-Henri Mathieu
BELGIO
- Zizou Bergs
- Raphael Collignon
- Sander Gille
- Joran Vliegen
Capitano: Steve Darcis
15:15
Francia-Belgio, tutti i precedenti
Questa sarà la decima sfida tra Francia e Belgio, 121 anni dopo il primo incontro in Coppa Davis nel 1904. I transalpini sono davanti nei precedenti per 6-3 e hanno vinto tutti gli ultimi quattro scontri diretti, tra cui anche la finale del 2017. In Coppa Davis il Belgio non batte la Francia dal turno di qualificazione del World Group del 1997.
15:10
Francia-Belgio, come vederla in tv e streaming
Ecco tutte le informazioni sul match tra Francia e Belgio, il cui inizio è in programma tra meno di un'ora. LEGGI TUTTO
15:00
Coppa Davis, Francia-Belgio apre il programma
Si sta per alzare ufficialmente il sipario sulle Finals di Coppa Davis, con la prima sfida tra Francia e Belgio che segnerà l'inizio dei quarti di finale del torneo.