Coppa Davis, Francia-Belgio inizia in ritardo. Tifoso furioso sugli spalti: "Chiamate la polizia"

Speriamo che per le Final Eight di Coppa Davis il buongiorno non si veda dal mattino perché l'evento in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre non è partito col piede giusto. In occasione del primo quarto di finale, quello che metteva di fronte Francia e Belgio, si è infatti verificato un episodio singolare che ha comportato un ritardo nell'inizio della sfida. I due giocatori, Corentin Moutet e Rapahel Collignon, erano già in campo pronti a battagliare per il primo punto, tuttavia hanno dovuto attendere poiché un tifoso presente sugli spalti ha iniziato a gridare. Il motivo? Si lamentava della scarsa visibilità, sostenendo di aver diritto a una visuale migliore dopo aver speso una cifra considerevole per il biglietto. La protesta non è passata inosservata e sui social in molti ne hanno approfittato per dire la loro.