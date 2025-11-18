Carlos Alcaraz salterà le Final Eight di Coppa Davis a Bologna . A pochi giorni dall'esordio della sua Spagna, opposta nei quarti di finale alla Repubblica Ceca, è arrivata l'ufficialità del forfait del numero uno al mondo, reduce dalla finale persa a Torino contro Jannik Sinner . Proprio in occasione delle ATP Finals, il ventiduenne di Murcia aveva accusato un problema fisico che fin da subito era sembrato piuttosto grave, al punto da mettere a rischio la sua partecipazione all'appuntamento conclusivo del 2025. Già nella serata di martedì era arrivata un'indiscrezione di 'El Partidazo de COPE', che spiegava come, in attesa di una decisione definitiva, capitan David Ferrer fosse consapevole dell'eventuale possibilità di non poter contare sul suo giocatore più forte. Tale scelta è stata ufficializzata e Alcaraz non sarà tra i protagonisti alla SuperTennis Arena.

Le parole di Alcaraz sui social

Tramite un post sul suo profilo Instagram, Carlos ha comunicato che non potrà difendere i colori della Spagna a Bologna: "Mi dispiace molto annunciare che non potrò giocare con la Spagna la Coppa Davis a Bologna" ha scritto, aggiungendo un'emoticon triste. "Ho un edema all'ischiotibiale della gamba destra e la raccomandazione medica è di non competere. Ho sempre detto che giocare per la Spagna è la cosa più grande che c'è e non vedevo l'ora di aiutare a combattere per l'Insalatiera. Torno a casa con dolore..." Nonostante la delusione per il suo forfait, nei commenti sono arrivati solo messaggi di solidarietà e supporto, anzi numerosi utenti hanno colto l'occasione per fargli i complimenti per un 2025 fanntastico.

"Se gioca si rompe"

Come precisato da Alcaraz, alla base della sua rinuncia c'è un edema muscolare al bicipite femorale destro. Già durante l'atto conclusivo all'Inalpi Arena, lo spagnolo aveva chiesto un medical time out nel corso del primo set e non era apparso dal 100%, tanto da cercare spesso di accorciare gli scambi con palle corte o discese a rete. Inoltre, prima del suo annuncio ufficiale, dalla Spagna anticipavano che non aveva intenzione di correre rischi e che verosimilmente avrebbe rinunciato alle Final Eight di Bologna, in programma dal 18 al 23 novembre. Ovviamente Carlos ci ha provato fino all'ultimo, rimanendo fedele alle dichiarazioni fatte a Torino: "Farò tutto il possibile per giocare la Coppa Davis e regalare il titolo alla Spagna". Secondo 'El Partidazo de COPE', però, il destino era segnato poiché la risonanza magnetica a cui si era sottoposto parlava chiaro. "Se gioca c'è un alto rischio che si rompa" aveva riportato un giornalista spagnolo.