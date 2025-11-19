Berrettini e Cobolli in pole: le scelte di Volandri per l’esordio in Coppa Davis

BOLOGNA - Mai come quest’anno una chiacchiera ha tirato l’altra ma adesso, come sempre e come giusto che sia, l’ultima parola spetta al campo. Dopo il bis di Malaga e i forfait di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, l’Italia campione in carica torna in campo per la Final Eight di Coppa Davis. Lo fa alle ore 16 (diretta SuperTennis) contro l’Austria dell’ex numero 8 ATP Jurgen Melzer, che ha tutto da guadagnare. Quello odierno è il settimo scontro diretto tra le due nazionali, con l’Italia che conduce 5-1 nei precedenti e ha perso l’ultima (e unica) sfida nel 1990. Per i biancorossi ci sono pochi dubbi di formazione, con Filip Misolic e il mancino Jurij Rodionov (rispettivamente numero 79 e 177 ATP) favoritissimi per giocare i singolari, mentre la canonica coppia dell’eventuale doppio vedrebbe in campo Lucas Miedler e Alexander Erler (n. 23 e 43 della classifica mondiale nella specialità).