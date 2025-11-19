Corriere dello Sport.it
mercoledì 19 novembre 2025
Moutet devastato dopo l'errore in Coppa Davis, risponde così al giornalista: "Mi sento un pagliaccio ma..."

Moutet devastato dopo l'errore in Coppa Davis, risponde così al giornalista: "Mi sento un pagliaccio ma..."

Il tennista francese sceglie un colpo spettacolare, ma lo sbaglia clamorosamente per poi perdere il match con il belga Collignon
Moutet Coppa Davis

BOLOGNA - La Francia viene eliminata a sorpresa dal Belgio nelle Final 8 di Coppa Davis e il transalpino Corentin Moutet non dimenticherà a lungo la figuraccia che ha contribuito alla sconfitta della sua squadra. Il tennista francese, in vantaggio di un set (6-2) contro il belga Raphael Collignon, si è reso protagonista di un clamoroso errore che ha cambiato il match sul 5-6 (15-15) nel secondo set. Con il servizio a favore, Moutet ha tentato un colpo spettacolare (ma inutile) sotto le gambe, invece di un comodissimo smash a campo aperto, commettendo un clamoroso errore.

Moutet: "Mi sento un pagliaccio"

La figuraccia ha condizionato il francese, che poi ha commesso un doppio fallo, ha fallito una facile volée e ha perso il set 7-5, per poi lasciare a Collignon anche il secondo set (7-5) e perdere il match 2-1. In conferenza stampa la prima domanda per Moutet è stata proprio sul colpo sbagliato che ha cambiato l'incontro: "Mi aspettavo questa domanda, forse non come prima - le parole del tennista francese - Cosa vuoi che dica? È stato il miglior colpo da eseguire? Non ne sono sicuro. L'ho fatto un sacco di volte e la gente mi ha chiamato genio in quei casi. Ora probabilmente diranno che sono un pagliaccio: ecco come mi sento adesso. Penso che lo stress e la tensione della partita mi abbiano spinto a farlo" .

 

Tutte le news di Tennis

