Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 19 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Berrettini si commuove dopo la vittoria in Davis: "Mi siete mancati". Il pubblico reagisce in modo pazzesco

Il tennista romano si emoziona per il primo punto conquistato con l'Italia ai quarti con l'Austria: "Mi siete mancati da morire"
Valerio Minutiello
2 min

Inviato a Torino - Berrettini si emoziona e si commuove. L'Italia soffre e parte bene ai quarti con l'Austria, Bologna è tutta con Matteo. Dopo la vittoria in due set con Rodionov, dagli spalti parte l'ovazione per il tennista romano che dopo aver annullato tre set point all'austriaco aveva invocato il pubblico a sostenerlo ancora di più. Berrettini ha lottato e combattuto come un leone. In mattinata secondo alcune voci era in dubbio per un mal di schiena, ma oggi ci voleva molto di più per metterlo fuori dai giochi.

Berrettini, emozioni da brividi: "Grazie"

Alla fine ha gli occhi lucidi, questa atmosfera gli era mancata troppo. Da Malaga a Bologna, si riparte con una vittoria. Quando parte l'intervista dopo il match, Berrettini fa fatica a parlare all'inizio perché i cori per lui sono assordanti. "Olé, olé, olé, Matteo, matteo!", grida il pubblico dagli spalti: "C'è poco da dire, se non che mi siete mancati da morire e questo è il motivo per cui gioco a tennis, per queste emozioni, per questo pubblico, ed è per questo che gioco la Davis, grazie". 

L'incoraggiamento a Cobolli: "Daje"

Berrettini ha annullato tre set point sul 5-4 per Rodionov nel secondo set grazie al servizio, la sua arma vincente, è ha fatto letteralmente impazzire l'Arena. "Cosa mi è passato per la testa in quel momento? Che non stavo giocando solo per me e per la squadra, ma per tutti e quindi non si può mollare, nemmeno un break sotto e 0-40, bisogna lottare. Questo è il bello di questa competizione, bisogna portare a casa un punto alla volta. Provo grande gioia per la mia partita, ma ora tocca a Flavio Cobolli quindi serve il vostro incitamento. Daje!"

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Troppa luce in campo, Berrettini si fermaTutto su Italia-Austria LIVE

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS