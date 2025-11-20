Mensik polemico in conferenza dopo la Coppa Davis: "Non ricordo di aver mai fatto una cosa del genere"

La Repubblica Ceca è stata sconfitta a sorpresa nei quarti di finale di Coppa Davis dalla Spagna , salutando anzitempo la SuperTennis Arena di Bologna. Nonostante un ottimo inizio, con la vittoria di Jakub Mensik ai danni di Pablo Carreno Busta, gli avversari hanno prevalso in rimonta grazie a Jaume Munar - vittorioso su Jiri Lehecka - e al doppio Granollers/Martinez, capace di avere la meglio su Machac e Mensik. Per i cechi si tratta di una grande delusione poiché erano una delle compagini più quotate per andare fino in fondo, specialmente dopo aver eliminato a settembre una corazzata come gli Stati Uniti. Nonostante il successo nel primo singolare, per Mensik è stata una giornata negativa: ad aggravarla, una situazione inusuale che si è verificata e che ha puntualmente segnalato in conferenza stampa.

Mensik sbotta: "Non ricordo l'ultima volta che..."

Dopo il successo ai danni di Carreno Busta, il classe 2005 di Prostejov ha risposto alle domande dei giornalisti e ne ha approfittato per lanciare una frecciata alla Coppa Davis: "Giocare alle 10 del mattino è una situazione complicata da gestire. Non ricordo quando mi era successo l'ultima volta. Ovviamente è la Davis e siamo tutti nella stessa situazione, ma a me piace dormire e farlo quantomeno fino alle 7. Devo ammettere che svegliarmi alle 5:30 non è stato un granché". Mensik ha comunque provato a guardare il lato positivo: "L'energia del pubblico mi ha dato grande energia. Anche quando mi sono trovato in svantaggio di un break ero consapevole che avrei avuto alcune chance in risposta. Sono soddisfatto di essere rimasto concentrato fino all'ultimo".