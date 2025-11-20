Spagna-Repubblica Ceca 0-1 diretta Coppa Davis: in campo Munar contro Lehecka, segui live tennis oggi
Dopo i primi quarti di finale che hanno sorriso all'Italia (vittoriosa sull'Austria) e al Belgio (che ha eliminato a sorpresa la Francia) prossime avversarie, alla Super Tennis Arena di Bologna si conosceranno oggi (20 novembre) i nomi delle squadre che si sfideranno nella seconda semifinale. La prima uscirà dalla sfida tra la Spagna di capitan David Ferrer (orfana del numero uno del mondo Carlos Alcaraz, costretto al forfait per infortunio) e la Repubblica Ceca di Tomas Berdych: i cechi sono avanti 1-0 grazie al successo di Jakub Mensik contro Pablo Carreno Busta (7-5, 6-4), ora gli spagnoli cercheranno l'aggancio con Jaume Munar che sfiderà Jiri Lehecka. Chi passa troverà poi la vincente di Argentina-Germania. Segui la diretta della partita, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
12:44
Allungo Spagna: 3-2
Solido il tennis di Munar che non rischia niente al servizio e si riporta avanti nel parziale del primo set
12:40
Conti pareggiati: 2-2
Game fotocopia per Lehecka, di nuovo 40-15. Anche un ace per il ceco
12:36
Lo spagnolo insiste: 2-1
Funziona la battuta di Munar: game semplice, chiuso sempre per 40-15. Senza rischi
12:33
Risposta di Lehecka: 1-1
Stesso punteggio (40-15), stavolta però a favore del ceco: perfetto equilibrio in questo avvio di match
12:29
Munar inizia forte: 1-0
Lo spagnolo tiene il turno al sevizio (40-15) chiudendo con un ace
12:27
Si parte con il secondo incontro
Munar al servizio. Si inizia
12:19
I giocatori entrano in campo
Munar e Lehecka vengono accolti dal pubblico. Adesso inizierà il riscaldamento
12:07
Cechi avanti 1-0 sulla Spagna: Munar sfida Lehecka per l'aggancio
Dopo il ko di Carreno Busta contro Mensik, la Spagna è sotto 1-0 contro la Repubblica Ceca e ora cercherà di evitare l'eliminazione con Jaume Munar, che tra poco sfiderà Jiri Lehecka.
11:58
+++ Mensik chiude il secondo set 6-4 e vince la partita! +++
Break pesantissimo per Mensik: dopo aver vinto il primo set 7-5 il ceco si aggiudica il secondo 6-4 e batte così lo spagnolo Carreno Busta (dopo un'ora e 39' di gioco), portando la sua nazionale avanti 1-0 in questo quarto di finale.
11:54
Il ceco rimonta da 15-30 e torna avanti: 5-4
Sotto 15-30, il ceco Mensik rimonta sfruttando il suo servizio e torna avanti nel secondo set: ora conduce 5-4 sullo spagnolo Carreno Busta.
11:50
Lo spagnolo non molla: 4-4
Primo ace della partita per lo spagnolo Carereno Busta (contro i 19 del suo avversario), che tiene il servizio e riaggancia il ceco Mensik sul 4-4 nel secondo set.
11:46
Mensik torna avanti: 4-3, si resta 'on serve'
Turno di battuta tenuto a 15 dal ceco Mensik che torna avanti 4-3 sullo spagnolo Carreno Busta: si resta 'on serve' nel secondo set.
11:44
Carreno Busta annulla due palle break: 3-3
Due palle break annullate da Carreno Busta (una sul 30-40 e una ai vantaggi): lo spagno tiene il servizio e riaggancia il ceco Mensik sul 3-3 nel secondo set.
11:35
Il ceco è un martello in battuta: 3-2
Altri due ace per Mensik, che si conferma un martello in battuta: il ceco ora conduce 3-2 sullo spagnolo Carreno Busta nel secondo set.
11:32
Lo spagnolo prova a restare agganciato: 2-2
Il ceco Mensik ha alzato il livello ma lo spagnolo Carreno Busta non molla e prova a restare agganciato: servizio tenuto a 15 e ora è 2-2 il punteggio nel secondo set.
11:30
Mensik a colpi di ace: 2-1
Servizio tenuto senza affanni da Mensik, che va avanti a colpi di ace (sono già 15 per lui oggi): dopo aver vinto il primo set 7-5, il ceco è avanti 2-1 nel secondo parziale sullo spagnolo Carreno Busta.
11:27
Reazione di Carreno Busta: 1-1
Dopo aver perso tre game di fila (e il primo set) Carreno Busta reagisce: lo spagnolo tiene il servizio a 30 e riaggancia il ceco Mensik sull'1-1 nel secondo set.
11:22
Il ceco parte bene nel secondo parziale: 1-0
Buona la partenza di Mensik anche nel secondo set: il ceco tiene il servizio chiudendo il game con l'ennesimno ace e si porta avanti 1-0 sullo spagnolo Carreno Busta.
11:18
+++ Mensik vince il primo set 7-5 +++
Break pesantissimo per Mensik: il ceco strappa il servizio allo spagnolo Carreno Busta sfruttando ai vantaggi la terza chance utile e vince così il primo set, chiuso sul 7-5 dopo un'ora di gioco.
11:09
Mensik si assicura almeno il tie-break: 6-5
Avanti 40-15, a Mensik servono comunque i vantaggi per tenere il servizio e assicurarsi almeno il tie-break in questo primo set: il ceco è ora avanti 6-5 sullo spagnolo Carreno Busta.
11:04
Carreno Busta non molla il primo set: 5-5
Carreno Busta non molla il primo set: lo spagnolo tiene il proprio turno di servizio senza concedere palle break al ceco Mensik e lo riaggancia così sul 5-5.
10:58
Il ceco torna in vantaggio a suon di ace: 5-4
Due ace in questo game (8 finora) per il ceco Mensik, che tiene così il servizio e torna in vantaggio sullo spagnolo Carreno Busta nel primo set: 5-4 ora il punteggio.
10:54
Immediato controbreak di Mensik: 4-4
Immediato il controbreak del ceco Mensik, che sul 15-40 sfrutta un errore dello spagnolo Carreno Busta e lo riaggancia così sul 4-4 nel primo set.
10:48
Break e sorpasso dello spagnolo: ora è avanti 4-3
Break e sorpasso di Carreno Busta: sul 15-40 il ceco Mensik annulla la prima palla break con un ace sulla seconda di battuta, ma lo spagnolo non fallisce la seconda occasione: ora è avanti 4-3 nel primo set.
10:44
Carreno Busta resta attaccato al ceco: 3-3
Avanti 0-15 e poi 15-30, il ceco Mensik non riesce ad approfittare della situazione e alla fine lo spagnolo Carreno Busta tiene il servizio senza concedere palle break all'avversario: 3-3 il punteggio nel primo set.
10:39
Mensik torna avanti: 3-2
Servizio tenuto a 15 dal ceco Mensik, che torna avanti (3-2) sullo spagnolo Carreno Busta nel primo set della sfida che apre il terzo quarto di finale delle Finals di Davis a Bologna.
10:36
Avvio equilibrato, si resta 'on serve': 2-2
Lo spagnolo Carreno Busta tiene il servizio senza troppi affanni e riaggancia Mensik sul 2-2: avvio di primo set equilibrato (nessuna palla break finora), si resta 'on serve'.
10:31
Il ceco tiene la battuta a zero e torna avanti: 2-1
Servizio tenuto a zero dal ceco Mensik, che torna così avanti 2-1 nel primo set della sfida contro lo spagnolo Carreno Busta.
10:29
C'è la replica di Carreno Busta: 1-1
Immediata la replica dello spagnolo Carreno Busta, che tiene il proprio turno di battuta a 15 e riaggancia il ceco Mensik sull'1-1 nel primo set.
10:25
Mensik tiene il servizio ai vantaggi: 1-0
Il primo game va al ceco Mensik, che tiene il servizio ai vantaggi dopo 7' di gioco senza comunque concedere palle break a Carreno Busta e si porta avanti 1-0 nel primo set.
10:18
Partito il match: è Mensik a servire per primo
Iniziato il match tra Carreno Busta e Mensik, il primo del quarto tra Spagna e Repubblica Ceca: è il ceco a servire per primo.
10:13
Si inizia con Carreno Busta e Mensik: riscaldamento in corso
Il quarto di finale tra Spagna e Repubblica Ceca inizierà con la sfida tra il 34enne Pablo Carreno-Busta (n.89 Atp) e il 20enne Jakub Mensik (n.19 Atp). Riscaldamento in corso, tra poco via al match.
10:08
Inni nazionali alla Super Tennis Arena
Risuonano le note dell'inno nazionale della Repubblica Ceca alla Super Tennis Arena di Bologna. A seguire quello della Spagna.
10:05
Le due squadre entrano in campo a Bologna
È il momento dell'ingresso in campo della Spagna e della Repubblica Ceca alla Super Tennis Arena di Bologna, dove tra poco le due nazionali si sfideranno nel terzo quarto delle Finals della Coppa Davis.
9:54
I precedenti tra spagnoli e cechi
Quello di oggi sarà il decimo confronto tra Spagna e Repubblica Ceca, con gli spagnoli vanti 5-4 nel bilancio dei precedenti (fino al 1993 c'era ancora la Cecoslovacchia). Le due squadre si sono divise vittorie nei primi quattro incontri tra il 1931 e il 1972, ma non si sono incontrate di nuovo fino al 2004, quando la Spagna ha vinto 3-2 nel primo turno del World Group, conquistando il titolo. Le due nazionali si sono poi incontrate in due finali di Coppa Davis: nel 2009, quando la Spagna ha vinto per 5-0 a Barcellona, e nel 2012, quando la Repubblica Ceca ha vinto 3-2 a Praga. I due capitani di oggi, Ferrer e Berdych, hanno partecipato a entrambe le finali.
9:42
Spagna-Repubblica Ceca: l'ordine di gioco
Ufficiale l'ordine di gioco di Spagna-Repubblica Ceca, sfida valida per i quarti di finale della Coppa Davis: si parte con il confronto tra Pablo Carreno Busta e Jakub Mensik, a seguire quello tra Jaume Munar e Jiri Lehecka e infine l'eventuale doppio tra la coppia spagnola formata da Marcel Granollers e Pedro Martinez e il tandem ceco composto da Tomas Machac e Adam Pavlasek.
9:34
Spagna senza Alcaraz: chi ha preso il suo posto
Nell'immediata vigilia delle Finals di Davis a Bologna la Spagna ha perso per infortunio il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, con il capitano David Ferrer che è stato così costretto a convocare un altro giocatore al suo posto. TUTTI I DETTAGLI