Dopo i primi quarti di finale che hanno sorriso all' Italia (vittoriosa sull'Austria) e al Belgio (che ha eliminato a sorpresa la Francia ) prossime avversarie, alla Super Tennis Arena di Bologna si conosceranno oggi (20 novembre) i nomi delle squadre che si sfideranno nella seconda semifinale. La prima uscirà dalla sfida tra la Spagna di capitan David Ferrer (orfana del numero uno del mondo Carlos Alcaraz, costretto al forfait per infortunio ) e la Repubblica Ceca di Tomas Berdych: i cechi sono avanti 1-0 grazie al successo di Jakub Mensik contro Pablo Carreno Busta (7-5, 6-4) , ora gli spagnoli cercheranno l'aggancio con Jaume Munar che sfiderà Jiri Lehecka . Chi passa troverà poi la vincente di Argentina-Germania . Segui la diretta della partita, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

Il ceco Mensik ha alzato il livello ma lo spagnolo Carreno Busta non molla e prova a restare agganciato : servizio tenuto a 15 e ora è 2-2 il punteggio nel secondo set .

11:09

Mensik si assicura almeno il tie-break: 6-5

Avanti 40-15, a Mensik servono comunque i vantaggi per tenere il servizio e assicurarsi almeno il tie-break in questo primo set: il ceco è ora avanti 6-5 sullo spagnolo Carreno Busta.

11:04

Carreno Busta non molla il primo set: 5-5

Carreno Busta non molla il primo set: lo spagnolo tiene il proprio turno di servizio senza concedere palle break al ceco Mensik e lo riaggancia così sul 5-5.

10:58

Il ceco torna in vantaggio a suon di ace: 5-4

Due ace in questo game (8 finora) per il ceco Mensik, che tiene così il servizio e torna in vantaggio sullo spagnolo Carreno Busta nel primo set: 5-4 ora il punteggio.

10:54

Immediato controbreak di Mensik: 4-4

Immediato il controbreak del ceco Mensik, che sul 15-40 sfrutta un errore dello spagnolo Carreno Busta e lo riaggancia così sul 4-4 nel primo set.

10:48

Break e sorpasso dello spagnolo: ora è avanti 4-3

Break e sorpasso di Carreno Busta: sul 15-40 il ceco Mensik annulla la prima palla break con un ace sulla seconda di battuta, ma lo spagnolo non fallisce la seconda occasione: ora è avanti 4-3 nel primo set.

10:44

Carreno Busta resta attaccato al ceco: 3-3

Avanti 0-15 e poi 15-30, il ceco Mensik non riesce ad approfittare della situazione e alla fine lo spagnolo Carreno Busta tiene il servizio senza concedere palle break all'avversario: 3-3 il punteggio nel primo set.

10:39

Mensik torna avanti: 3-2

Servizio tenuto a 15 dal ceco Mensik, che torna avanti (3-2) sullo spagnolo Carreno Busta nel primo set della sfida che apre il terzo quarto di finale delle Finals di Davis a Bologna.

10:36

Avvio equilibrato, si resta 'on serve': 2-2

Lo spagnolo Carreno Busta tiene il servizio senza troppi affanni e riaggancia Mensik sul 2-2: avvio di primo set equilibrato (nessuna palla break finora), si resta 'on serve'.

10:31

Il ceco tiene la battuta a zero e torna avanti: 2-1

Servizio tenuto a zero dal ceco Mensik, che torna così avanti 2-1 nel primo set della sfida contro lo spagnolo Carreno Busta.

10:29

C'è la replica di Carreno Busta: 1-1

Immediata la replica dello spagnolo Carreno Busta, che tiene il proprio turno di battuta a 15 e riaggancia il ceco Mensik sull'1-1 nel primo set.

10:25

Mensik tiene il servizio ai vantaggi: 1-0

Il primo game va al ceco Mensik, che tiene il servizio ai vantaggi dopo 7' di gioco senza comunque concedere palle break a Carreno Busta e si porta avanti 1-0 nel primo set.

10:18

Partito il match: è Mensik a servire per primo

Iniziato il match tra Carreno Busta e Mensik, il primo del quarto tra Spagna e Repubblica Ceca: è il ceco a servire per primo.

10:13

Si inizia con Carreno Busta e Mensik: riscaldamento in corso

Il quarto di finale tra Spagna e Repubblica Ceca inizierà con la sfida tra il 34enne Pablo Carreno-Busta (n.89 Atp) e il 20enne Jakub Mensik (n.19 Atp). Riscaldamento in corso, tra poco via al match.

10:08

Inni nazionali alla Super Tennis Arena

Risuonano le note dell'inno nazionale della Repubblica Ceca alla Super Tennis Arena di Bologna. A seguire quello della Spagna.

10:05

Le due squadre entrano in campo a Bologna

È il momento dell'ingresso in campo della Spagna e della Repubblica Ceca alla Super Tennis Arena di Bologna, dove tra poco le due nazionali si sfideranno nel terzo quarto delle Finals della Coppa Davis.

9:54

I precedenti tra spagnoli e cechi

Quello di oggi sarà il decimo confronto tra Spagna e Repubblica Ceca, con gli spagnoli vanti 5-4 nel bilancio dei precedenti (fino al 1993 c'era ancora la Cecoslovacchia). Le due squadre si sono divise vittorie nei primi quattro incontri tra il 1931 e il 1972, ma non si sono incontrate di nuovo fino al 2004, quando la Spagna ha vinto 3-2 nel primo turno del World Group, conquistando il titolo. Le due nazionali si sono poi incontrate in due finali di Coppa Davis: nel 2009, quando la Spagna ha vinto per 5-0 a Barcellona, ​​e nel 2012, quando la Repubblica Ceca ha vinto 3-2 a Praga. I due capitani di oggi, Ferrer e Berdych, hanno partecipato a entrambe le finali.

9:42

Spagna-Repubblica Ceca: l'ordine di gioco

Ufficiale l'ordine di gioco di Spagna-Repubblica Ceca, sfida valida per i quarti di finale della Coppa Davis: s i parte con il confronto tra Pablo Carreno Busta e Jakub Mensik, a seguire quello tra Jaume Munar e Jiri Lehecka e infine l'eventuale doppio tra la coppia spagnola formata da Marcel Granollers e Pedro Martinez e il tandem ceco composto da Tomas Machac e Adam Pavlasek.

9:34

Spagna senza Alcaraz: chi ha preso il suo posto

Nell'immediata vigilia delle Finals di Davis a Bologna la Spagna ha perso per infortunio il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, con il capitano David Ferrer che è stato così costretto a convocare un altro giocatore al suo posto. TUTTI I DETTAGLI

Super Tennis Arena, Bologna