mercoledì 19 novembre 2025
Italia-Austria diretta Coppa Davis: segui la sfida. Tennis oggi LIVE

Gli Azzurri di capitan Volandri, campioni del mondo in carica, sfidano la formazione austriaca ai quarti: in palio la qualificazione in semifinale contro il Belgio. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale
BOLOGNA - È il giorno dell’esordio dell'Italia nella Final Eight della Coppa Davis 2025. Gli Azzurri di capitan Volandri, campioni del mondo in carica, devono fare a meno di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti ma possono comunque contare su una squadra molto competitiva: Sonego, Cobolli e Berrettini si contenderanno i posti nei singolari (Matteo ha un fastidio all'anca, ma dovrebbe farcela), mentre il doppio sarà affidato al collaudato duo Bolelli-Vavassori. L’avversaria di giornata ai quarti di finale è l’Austria, sulla carta la formazione meno temibile tra le otto finaliste. Il regolamento, come di consueto, prevede due incontri di singolare in successione e, se necessario, il doppio decisivo: chi vince vola in semifinale contro il Belgio. Segui la giornata in diretta sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio.

15:30

Coppa Davis, Berrettini c'è: le scelte ufficiali dell'Italia contro l'Austria

Durante la rifinitura di martedì il tennista romano aveva avvertito un leggero fastidio alla schiena, ma scenderà in campo contro Jurij Rodionov. LEGGI TUTTO

15:25

Austria, i convocati di Melzer in Coppa Davis

Ecco i cinque giocatori scelti da capitan Jurgen Melzer per la Final 8 della Coppa Davis 2025:

Filip Misolic

Jurij Rodionov

Lukas Neumayer

Lucas Miedler

Alexander Erler

15:18

+++ Coppa Davis, ufficiale la scelta di Volandri: Berrettini gioca il primo singolare +++

E' Matteo Berrettini il primo singolarista dell'Italia che affronterà l'Austria ai quarti di finale di Coppa Davis. Il tennista romano scende in campo, alle 16, contro l'austriaco Jurij Rodionov.

15:10

Coppa Davis, la Spagna perde Alcaraz e l'Italia risale: come cambiano le quote sui vincitori

Le migliori otto nazionali si sfidano a Bologna: in palio il titolo di campione del mondo. Tutti i dettagli sulle odds

15:00

Italia-Austria, tutti i precedenti

Azzurri e austriaci si sfidano in Coppa Davis dopo 35 anni. L'ultimo confronto diretto tra le due nazionali risale al marzo 1990: nei quarti di finale del World Group, a Vienna, i padroni di casa si imposero con un netto 5-0. L'Italia però è avanti 5-1 nei precedenti.

14:50

Italia, Volandri con il dubbio Berrettini: in caso di forfait è pronto Sonego

Il tennista romano, favorito per disputare il primo singolare, ha accusato nella giornata di ieri un piccolo problema alla schiena: in caso di forfait è pronto Lorenzo Sonego. Nelle ultime ore però la situazione per Matteo sembra essere migliorata. A breve, intorno alle 15, il capitano Filippo Volandri scioglierà definitivamente il dubbio.

14:40

Coppa Davis, dove vedere Italia-Austria in tv e in streaming

Il quarto di finale di Bologna tra gli Azzurri e gli austriaci sarà visibile in diretta tv su Supertennis. La partita è visibile anche in streaming su Supertennis.tv e SuperTennix.

14:30

Italia-Austria Coppa Davis, l’orario delle sfide

La sfida tra gli Azzurri di Volandri e gli austriaci di Jurgen Melzer, valida per i quarti di finale di Coppa Davis, è in programma oggi (mercoledì 19 novembre) con inizio a partire dalle ore 16. Dopo l’esecuzione degli inni nazionali, aprirà il programma il singolare tra Matteo Berrettini (da valutare per un problema fisico delle ultime ore) e Jurij Rodionov. Il match si disputerà al meglio dei tre set.

Unipol Arena - Bologna

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

