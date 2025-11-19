Italia-Austria diretta Coppa Davis: segui la sfida. Tennis oggi LIVE

BOLOGNA - È il giorno dell’esordio dell'Italia nella Final Eight della Coppa Davis 2025. Gli Azzurri di capitan Volandri, campioni del mondo in carica, devono fare a meno di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti ma possono comunque contare su una squadra molto competitiva: Sonego, Cobolli e Berrettini si contenderanno i posti nei singolari (Matteo ha un fastidio all'anca, ma dovrebbe farcela), mentre il doppio sarà affidato al collaudato duo Bolelli-Vavassori. L’avversaria di giornata ai quarti di finale è l’Austria, sulla carta la formazione meno temibile tra le otto finaliste. Il regolamento, come di consueto, prevede due incontri di singolare in successione e, se necessario, il doppio decisivo: chi vince vola in semifinale contro il Belgio. Segui la giornata in diretta sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio.