Musetti scatenato, arriva il curioso paragone: "Djokovic come Baggio, Berrettini sembra Trezeguet. E Sinner..."

La qualificazione alle ATP Finals di Torino ha avuto un'importanza doppia per Lorenzo Musetti , che oltre a scendere in campo sull'Inalpi Arena ha anche avuto l'opportunità di vivere esperienze uniche in quanto tifoso della Juventus . Dalla visita al centro sportivo bianconero alla foto con una leggenda come Alessandro Del Piero, passando per una maglia autografata in regalo da Mattia Perin. Il tennista carrarino è stato poi anche ospite del podcast 'Small Talk' dello Juventus Creator Lab e, tra i giochi a cui si è sottoposto, ce n'è stato uno in cui ha dovuto associare un tennista a un giocatore della Juventus . Le sue risposte non hanno deluso.

Le scelte di Musetti

Inizialmente ha paragonato Jannik Sinner a Cristiano Ronaldo: "Molto metodico e perfezionista". Per Rafa Nadal ha invece scelto Gigi Buffon per grinta e personalità: "Lo associo a un capitano perché aveva qualcosa di diverso". Troppo facile l'assonanza Federer-Del Piero: "Accostamento perfetto. Da poeta a poeta". Per Carlos Alcaraz ha poi pensato a Zinedine Zidane: "Inventa tanto e disegna. Anche a livello di personalità, quando decide di fare una cosa la fa senza problemi". Dopo le associazioni Zverev-Dybala e Agassi-Higuain, per Novak Djokovic gli è venuto in mente Roberto Baggio: "Magari non c'è molta similitudine perché Baggio interpretava più il ruolo di fantasista. Però a livello di risultati si può accostare per quello che ha ottenuto come fama e leggenda". Molto particolare la scelta per Matteo Berrettini, vale a dire David Trezeguet. Il motivo? "Fisico per la bella stazza, ma anche per il bel martello: deciso, intelligente, legato alla squadra". Infine, per se stesso ha fatto il nome di Andrea Pirlo: "Questo è forse più difficile di tutti. A me piacerebbe essere quel ruolo lì, anche se purtroppo calcisticamente parlando non ho assolutamente quelle doti. Ma anche come persona mi piacerebbe essere affiancato ad Andrea".