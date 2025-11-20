Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 20 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Musetti scatenato, arriva il curioso paragone: "Djokovic come Baggio, Berrettini sembra Trezeguet. E Sinner..."

Al carrarino è stato chiesto di associare a dei tennisti i giocatori della Juventus: la scelta su Jannik, Alcaraz e... se stesso
3 min
TagsLorenzo Musetti

La qualificazione alle ATP Finals di Torino ha avuto un'importanza doppia per Lorenzo Musetti, che oltre a scendere in campo sull'Inalpi Arena ha anche avuto l'opportunità di vivere esperienze uniche in quanto tifoso della Juventus. Dalla visita al centro sportivo bianconero alla foto con una leggenda come Alessandro Del Piero, passando per una maglia autografata in regalo da Mattia Perin. Il tennista carrarino è stato poi anche ospite del podcast 'Small Talk' dello Juventus Creator Lab e, tra i giochi a cui si è sottoposto, ce n'è stato uno in cui ha dovuto associare un tennista a un giocatore della Juventus. Le sue risposte non hanno deluso.

Le scelte di Musetti

Inizialmente ha paragonato Jannik Sinner a Cristiano Ronaldo: "Molto metodico e perfezionista". Per Rafa Nadal ha invece scelto Gigi Buffon per grinta e personalità: "Lo associo a un capitano perché aveva qualcosa di diverso". Troppo facile l'assonanza Federer-Del Piero: "Accostamento perfetto. Da poeta a poeta". Per Carlos Alcaraz ha poi pensato a Zinedine Zidane: "Inventa tanto e disegna. Anche a livello di personalità, quando decide di fare una cosa la fa senza problemi". Dopo le associazioni Zverev-Dybala e Agassi-Higuain, per Novak Djokovic gli è venuto in mente Roberto Baggio: "Magari non c'è molta similitudine perché Baggio interpretava più il ruolo di fantasista. Però a livello di risultati si può accostare per quello che ha ottenuto come fama e leggenda". Molto particolare la scelta per Matteo Berrettini, vale a dire David Trezeguet. Il motivo? "Fisico per la bella stazza, ma anche per il bel martello: deciso, intelligente, legato alla squadra". Infine, per se stesso ha fatto il nome di Andrea Pirlo: "Questo è forse più difficile di tutti. A me piacerebbe essere quel ruolo lì, anche se purtroppo calcisticamente parlando non ho assolutamente quelle doti. Ma anche come persona mi piacerebbe essere affiancato ad Andrea".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

