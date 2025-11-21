Il bellissimo gesto di Cobolli nei confronti dell'avversario: Bergs devastato, Flavio reagisce così

BOLOGNA - Un'altalena infinita di emozioni, una battaglia sportiva durata più di tre ore e un finale che ha reso felice l'Italia del tennis e spento invece i sogni del Belgio , il cui cammino in Davis si è fermato in semifinale. Tutto questo è stato il match vinto a Bologna da Flavio Cobolli contro Zizou Bergs al terzo set e dopo un tie-break chiuso sul 17-15 dall'azzurro, che ha regalato così il punto decisivo alla nazionale di Volandri e si è reso poi protagonista di un bellissimo gesto nei confronti dell'avversario .

Cobolli, il bel gesto nei confronti di Bergs dopo la vittoria in Davis

Andato a sua volta vicino alla vittoria che avrebbe rimesso in corsa il Belgio e chiamato in causa i doppisti (7 i suoi match-point, gli stessi di Flavio), dopo aver perso il punto decisivo e aver stretto la mano all'avversario, lo stanchissimo e devastato Bergs ha avuto un comprensibile crollo emotivo ed è scoppiato in lacrime, finendo seduto sulla sua panchina con le mani sul volto per coprire il suo pianto. Ed è stato lì che l'ha raggiunto Cobolli per consolarlo, così come hanno fatto anche Matteo Berrettini e gli altri azzurri. Un gesto di sensibilità e di rispetto per un giocatore che in campo ha dato tutto per la propria nazionale e insieme a Flavio ha regalato un grande spettacolo al pubblico della Super Tennis Arena, che ora aspetta di sapere chi tra Germania e Spagna (domani, 22 novembre, la seconda semifinale) sfiderà l'Italia per il titolo.