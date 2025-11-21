Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 21 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Italia diretta Coppa Davis: segui il match contro il Belgio. Tennis oggi LIVE© ANSA

Italia diretta Coppa Davis: segui il match contro il Belgio. Tennis oggi LIVE

Berrettini, Cobolli e compagni affrontano la semifinale a Bologna: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
2 min
TagsCoppa DavisItaliaBelgio
Aggiorna

BOLOGNA - L'Italia del tennis cerca il pass per la terza finale consecutiva in Coppa Davis: gli azzurri di capitan Volandri, dalle ore 16, affrontano in semifinale il Belgio che ha eliminato a sorpresa la Francia martedì scorso. L'Italia, pur senza Sinner e Musetti, resta la favorita per il titolo a causa del forfait di Alcaraz nella Spagna e in virtù delle coppe conquistate nel 2023 e nel 2024. La finale è in programma domenica alle 15 alla SuperTennis Arena di Bologna Fiere, sede delle Final 8 della Coppa Davis 2025. 

14:45

L'altra semifinale tra Spagna e Germania

La seconda semifinale di Coppa Davis si giocherà domani, dalle ore 12, tra Spagna e Germania.

14:30

I doppisti titolari

I giocatori di doppio titolari per le due squadre sono gli italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori e i belgi Sander Gillé e Joran Vliegen. In caso di 2-0 però non si giocherà il doppio.

14:15

Le sfide di oggi

Se dovessero essere confermate le scelte dei due capitani, Collignon affronterà Cobolli mentre Blockx se la vedrà con Berrettini.

14:00

I probabili singolaristi di Italia e Belgio

Dalle ultime informazioni che arrivano dal riscaldamento dei giocatori a Bologna, l'Italia di Filippo Volandri dovrebbe schierare come singolaristi Flavio Cobolli e Matteo Berrettini mentre il Belgio di capitan Steve Darcis dovrebbe mandare in campo, nel singolare, Raphael Collignon e, a sorpresa, Alexander Blockx.

Bologna

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

I due gesti di Zverev in Coppa DavisCoppa Davis, Italia-Belgio oggi in tv

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS