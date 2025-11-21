Italia diretta Coppa Davis: segui il match contro il Belgio. Tennis oggi LIVE
BOLOGNA - L'Italia del tennis cerca il pass per la terza finale consecutiva in Coppa Davis: gli azzurri di capitan Volandri, dalle ore 16, affrontano in semifinale il Belgio che ha eliminato a sorpresa la Francia martedì scorso. L'Italia, pur senza Sinner e Musetti, resta la favorita per il titolo a causa del forfait di Alcaraz nella Spagna e in virtù delle coppe conquistate nel 2023 e nel 2024. La finale è in programma domenica alle 15 alla SuperTennis Arena di Bologna Fiere, sede delle Final 8 della Coppa Davis 2025.
14:45
L'altra semifinale tra Spagna e Germania
La seconda semifinale di Coppa Davis si giocherà domani, dalle ore 12, tra Spagna e Germania.
14:30
I doppisti titolari
I giocatori di doppio titolari per le due squadre sono gli italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori e i belgi Sander Gillé e Joran Vliegen. In caso di 2-0 però non si giocherà il doppio.
14:15
Le sfide di oggi
Se dovessero essere confermate le scelte dei due capitani, Collignon affronterà Cobolli mentre Blockx se la vedrà con Berrettini.
14:00
I probabili singolaristi di Italia e Belgio
Dalle ultime informazioni che arrivano dal riscaldamento dei giocatori a Bologna, l'Italia di Filippo Volandri dovrebbe schierare come singolaristi Flavio Cobolli e Matteo Berrettini mentre il Belgio di capitan Steve Darcis dovrebbe mandare in campo, nel singolare, Raphael Collignon e, a sorpresa, Alexander Blockx.
Bologna