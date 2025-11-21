Italia diretta Coppa Davis: segui il match contro il Belgio. Tennis oggi LIVE

BOLOGNA - L'Italia del tennis cerca il pass per la terza finale consecutiva in Coppa Davis: gli azzurri di capitan Volandri, dalle ore 16, affrontano in semifinale il Belgio che ha eliminato a sorpresa la Francia martedì scorso. L'Italia, pur senza Sinner e Musetti, resta la favorita per il titolo a causa del forfait di Alcaraz nella Spagna e in virtù delle coppe conquistate nel 2023 e nel 2024. La finale è in programma domenica alle 15 alla SuperTennis Arena di Bologna Fiere, sede delle Final 8 della Coppa Davis 2025.