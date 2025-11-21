Italia, finale Coppa Davis: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Italia ancora protagonista in Coppa Davis . Grazie al successo per 2-0 ai danni del Belgio , gli azzurri hanno raggiunto l'atto conclusivo a Bologna, centrando la terza finale consecutiva . Non è stata una passeggiata di salute per i ragazzi di Filippo Volandri, chiamati a faticare di più rispetto all'esordio contro l'Austria. Matteo Berrettini ha però fatto il suo, superando in due set Raphael Collignon , e poi Flavio Cobolli ha completato l'opera, superando Zizou Bergs dopo una battaglia di tre ore vinta per 17-15 al tie-break del terzo set. Prosegue dunque la difesa del titolo degli azzurri, che sognano la terza insalatiera: il pubblico presente in Emilia Romagna proverà a trascinarli verso un nuovo traguardo storico.

Italia in finale, orario e quando si gioca

La sfida con l'Italia protagonista, valida per la finale di Coppa Davis 2025, è in programma domenica 23 novembre a partire dalle ore 15:00 a Bologna.

Italia, prossima avversaria

Gli azzurri devono ancora attendere per scoprire il nome della squadra rivale nell'atto conclusivo. A mettere in palio il pass per contendere il titolo all'Italia sarà la seconda semifinale: si gioca sabato dalle 12.00 e mette di fronte Spagna e Germania.

I convocati dell'altra finalista

La Germania ha portato a Bologna 5 giocatori: Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz e Tim Puetz. In virtù dell'assenza di Carlos Alcaraz, invece, la Spagna ne ha solo 4: Jaume Munar, Pablo Carreno Busta, Pedro Martinez e Marcel Granollers.

Dove vedere la finale in tv

Tutte le sfide delle Finals di Coppa Davis 2025 saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in streaming sulla piattaforma SuperTenniX. Inoltre la finale sarà disponibile in chiaro anche su Rai Uno e in streaming su Raiplay.