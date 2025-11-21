Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 21 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Italia, finale Coppa Davis: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Gli azzurri capitanati da Filippo Volandri hanno superato per 2-0 anche il Belgio, raggiungendo così l'atto conclusivo per il terzo anno consecutivo
2 min
TagsItaliaCoppa Davis

Italia ancora protagonista in Coppa Davis. Grazie al successo per 2-0 ai danni del Belgio, gli azzurri hanno raggiunto l'atto conclusivo a Bologna, centrando la terza finale consecutiva. Non è stata una passeggiata di salute per i ragazzi di Filippo Volandri, chiamati a faticare di più rispetto all'esordio contro l'Austria. Matteo Berrettini ha però fatto il suo, superando in due set Raphael Collignon, e poi Flavio Cobolli ha completato l'opera, superando Zizou Bergs dopo una battaglia di tre ore vinta per 17-15 al tie-break del terzo set. Prosegue dunque la difesa del titolo degli azzurri, che sognano la terza insalatiera: il pubblico presente in Emilia Romagna proverà a trascinarli verso un nuovo traguardo storico. 

Italia in finale, orario e quando si gioca

La sfida con l'Italia protagonista, valida per la finale di Coppa Davis 2025, è in programma domenica 23 novembre a partire dalle ore 15:00 a Bologna.

Italia, prossima avversaria

Gli azzurri devono ancora attendere per scoprire il nome della squadra rivale nell'atto conclusivo. A mettere in palio il pass per contendere il titolo all'Italia sarà la seconda semifinale: si gioca sabato dalle 12.00 e mette di fronte Spagna e Germania.

I convocati dell'altra finalista

La Germania ha portato a Bologna 5 giocatori: Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz e Tim Puetz. In virtù dell'assenza di Carlos Alcaraz, invece, la Spagna ne ha solo 4: Jaume Munar, Pablo Carreno Busta, Pedro Martinez e Marcel Granollers.

Dove vedere la finale in tv

Tutte le sfide delle Finals di Coppa Davis 2025 saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in streaming sulla piattaforma SuperTenniX. Inoltre la finale sarà disponibile in chiaro anche su Rai Uno e in streaming su Raiplay.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Vagnozzi, il post per ringraziare Sinner è da brividiL'auspicio dalla Coppa Davis: "Forse arriverà un Sinner sloveno..."

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS