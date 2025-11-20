Coppa Davis, l'Italia è pronta: come stanno Berrettini e gli altri azzurri alla vigilia della sfida con il Belgio 

Inviato a Bologna - L’ Italia lo ha già fatto. Senza Sinner, ha vinto con il Belgio in Coppa Davis , proprio a Bologna : erano le qualificazioni della scorsa stagione e fu una battaglia vera. In campo c’erano Matteo Berrettini e Flavio Cobolli , sconfitto all’esordio da Zizou Bergs , con un pesante 6-0 nel terzo set. Gli azzurri però si imposero con il doppio e passarono il turno. Anche stavolta non sarà una passeggiata, ma Volandri può dormire sonni tranquilli.

Berrettini sta bene, pronti anche Bolelli/Vavassori

Stanno tutti bene: oggi hanno svolto il consueto allenamento alla vigilia del match mentre in campo andava in scena il primo match di giornata, quello vinto dalla Spagna sulla Repubblica Ceca. Cobolli era carico e sempre sorridente, piuttosto rilassato. Consapevole di essere il numero uno degli azzurri, secondo il ranking, ma per niente spaventato da questo. Berrettini già ieri dopo la vittoria con l’Austria ha fugato ogni dubbio sulle sue condizioni fisiche. Non c’è nessun problema alla schiena e anche oggi non è suonato nessun campanello d’allarme. Comunque c'è anche Sonego al top della forma: si è allenato forte anche a Torino durante le Finals e scalpita. Se dovesse servire il doppio Bolelli e Vavassori sono pronti. L’anno scorso Volandri scelse la coppia Sinner e Berrettini, questa volta non dovrebbero esserci sorprese.

La spinta del pubblico: una marea azzurra a Bologna

Insomma l’entusiasmo è a mille, e la concentrazione massima: perché gli azzurri sanno che non sono concesse distrazioni. Il Belgio sarà un avversario tostissimo e già lo ha dimostrato sbattendo fuori la Francia in due set. L’Italia avrà la spinta del pubblico dalla sua parte: più di 10mila persone pronte a creare un’atmosfera incandescente nella Supertennis Arena allestita dentro la Fiera. Una marea azzurra a Bologna per inseguire il sogno del tris. Contro l’Austria gli spalti erano pieni e lo saranno anche domani: l’assenza di Sinner e Musetti non ha spento l’entusiasmo. Se l’Italia vuole alzare al cielo la Coppa Davis per la terza volta consecutiva, il Belgio sogna invece di farlo per la prima volta e rompere una maledizione: i “Diavoli rossi” infatti con India e Romania, fanno parte del terzetto di nazioni ad essere arrivati tre volte in finale senza mai vincere. Per ora sono in semifinale e già è un grande traguardo, visto che non ci arrivavano dal 2017. Alle 16 si comincia, la partita questa volta sarà trasmessa anche su Rai Uno, che ha acquisito i diritti della Coppa Davis a partire dalla semifinale.