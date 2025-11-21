Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 21 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Cobolli si commuove, poi la dedica da brividi al fratello che piange e a Bove che lo consola

L'azzurro dopo la vittoria epica al tie-break contro Bergs ha la voce che trema dall'emozione e rivolge un pensiero speciale all'amico calciatore: "Spero che torni presto in campo". Tutti i dettagli
Valerio Minutiello
3 min
Inviato a Bologna - Gli occhi lucidi, la voce che trema dall’emozione. Cobolli è stremato dalla fatica dopo il tie break finito 17-15 che ha consegnato la vittoria all’Italia contro il Belgio. Flavio ha annullato ben sette match point a Zizou Bergs e se n'è visto annullare sei. Non era l’unico ad essere emozionato dopo un finale così. In tribuna c’era la mamma, il fratello in lacrime e il suo grande amico Edoardo Bove.

 

 

Questa vittoria, la più bella della sua vita, Flavio l’ha dedicata a loro. “Ci tenevo a dedicare questa vittoria a mia mamma, che di solito in questi appuntamenti non viene, poi a mio fratello che piange, e smettila di piangere, e poi al mio grande amico (Bove, ndr) che spero torni presto a giocare a calcio”.

 

Cobolli, la voce che trema e le emozioni fortissime

All'inizio dell'intervista in campo Cobolli non riesce a parlare, non gli escono le parole di bocca, l'emozione è troppo forte e il pubblico è in delirio per lui. Poi Flavio fa un bel respiro e dice: "So solo che siamo un gruppo di cinque ragazzi che veramente mette in campo tutto quello che ha, oggi sono riuscito a portare a casa questa vittoria grazie solamente a loro. Siamo una squadra molto unita, che lotta l'uno per l'altro e stiamo provando a raggiungere il nostro sogno che sapete tutti qual è. Io voglio ringraziarvi perché mi avete dato una grande mano, ho sentito il vostro calore e giocare così è molto più facile. Oggi devo essere sincero, ho rischiato un po', ma questa è un po' come immaginavo la mia partita ideale, anche se giuro che non l'ho fatto apposta ad andare al terzo. Ho vissuto il io grande sogno".

 

 

 

 

