Spagna-Germania diretta Coppa Davis: il match che vale la finale contro l'Italia. Tennis oggi LIVE

Spagna e Germania tornano una di fronte all’altra per conquistare l’accesso alla finale di Coppa Davis, dove ad attenderle c’è già l’Italia. L’appuntamento è fissato per mezzogiorno alla SuperTennis Arena di Bologna, teatro di un confronto ad alta tensione. Quello di oggi sarà il 18º incrocio nella storia della competizione tra le due nazionali e il quinto dal 2000, segno di una rivalità che continua a rinnovarsi. La Germania arriva a questa semifinale dopo un percorso solido ed è alla sua seconda semifinale consecutiva, a conferma della crescita della squadra. L’obiettivo è tornare nell’atto conclusivo della Coppa Davis per la sesta volta, un traguardo che manca da ben 32 anni. L’ultima presenza in finale, infatti, risale al 1993, anno dell’ultimo storico titolo tedesco. La Spagna, dal canto suo, cerca riscatto e vuole mettere le mani su una finale che le manca da tempo. In palio non c’è solo una sfida sportiva, ma l’onore di battere l’Italia davanti al pubblico di Bologna. La tensione è altissima: solo una delle due potrà proseguire il cammino verso il trofeo. Tutti gli aggiornamenti in diretta.