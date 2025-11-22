Spagna-Germania diretta Coppa Davis: il match che vale la finale contro l'Italia. Tennis oggi LIVE
Spagna e Germania tornano una di fronte all’altra per conquistare l’accesso alla finale di Coppa Davis, dove ad attenderle c’è già l’Italia. L’appuntamento è fissato per mezzogiorno alla SuperTennis Arena di Bologna, teatro di un confronto ad alta tensione. Quello di oggi sarà il 18º incrocio nella storia della competizione tra le due nazionali e il quinto dal 2000, segno di una rivalità che continua a rinnovarsi. La Germania arriva a questa semifinale dopo un percorso solido ed è alla sua seconda semifinale consecutiva, a conferma della crescita della squadra. L’obiettivo è tornare nell’atto conclusivo della Coppa Davis per la sesta volta, un traguardo che manca da ben 32 anni. L’ultima presenza in finale, infatti, risale al 1993, anno dell’ultimo storico titolo tedesco. La Spagna, dal canto suo, cerca riscatto e vuole mettere le mani su una finale che le manca da tempo. In palio non c’è solo una sfida sportiva, ma l’onore di battere l’Italia davanti al pubblico di Bologna. La tensione è altissima: solo una delle due potrà proseguire il cammino verso il trofeo. Tutti gli aggiornamenti in diretta.
12:11
Via al riscaldamento tra Carreno Busta e Struff
Terminati gli inni si inizia a fare sul serio. Ora è il momento della sfida tra Carreno Busta e Struff.
11:58
Giocatori arrivati alla Super tennis Arena
Ci siamo, le nazionali entrano nell'arena. Tra poco inni e poi riscaldamento.
11:55
Dopo tocca a Zverev
A seguire Munar contro Zverev. Il numero 3 del mondo proverà a portare la Germania in finale.
11:32
Il via alle 12 con il primo singolare: chi gioca
Carreno Busta-Struff sarà il primo match singolare della sfida.
11:15
Spagna e Germania in campo alle 12
La Coppa Davis è pronta a svelare il nome della sua seconda finalista. Oggi, sabato 22 novembre, la SuperTennis Arena di Bologna ospita la sfida tra Spagna e Germania che determinerà chi affronterà l’Italia nell’atto conclusivo. La formazione spagnola, priva di Carlos Alcaraz costretto al ritiro per infortunio, è arrivata in semifinale grazie alla rimonta contro la Repubblica Ceca nei quarti. Dall’altra parte del tabellone, la Germania di Alexander Zverev ha avuto la meglio sull’Argentina con un combattuto 2-1.