Panatta in tv commuove tutti, le parole virali: "Mi scoccia morire ora...". Sulla Coppa Davis: "Ce l'hanno rubata"

"Non sono mai stato un padre molto presente con i miei tre figli, per ovvi motivi, perché stavo un po’ sempre in giro. Però ci sono sempre stato, nei momenti in cui ci dovevo stare. Quando erano molto piccoli stavo sempre in giro per il mondo. Purtroppo era il mio lavoro, non potevo fare altrimenti. Ho fatto tanti sbagli, anche anni in cui mi ero completamente isolato, per esempio". Sono le parole di Adriano Panatta , che si racconta a "Ciao Maschio" ospite di Nunzia De Girolamo. "Il merito di Anna, mia moglie, è stato proprio quello lì, mi ha ridato la gioia di mettermi un po’ in gioco, di ricominciare un po’ da capo, di fare cose che non facevo più - aggiunge nell'intervista -. Io andavo solamente in ufficio, lavoravo, poi andavo a casa, non uscivo mai. Avevo perso anche il contatto con gli amici. È stato un periodo non tanto bello. Non c’era voglia di vedere nessuno, questa è la verità. Facevo il mio lavoro, perché l’ho sempre fatto per carità. Però durante i momenti liberi non frequentavo persone, me ne stavo per conto mio da solo".

Panatta, le parole sulla Coppa Davis e l'emozione in diretta

Un Panatta inedito, che con lucidità racconta anche il periodo che sta vivendo e i pensieri per il futuro: "Morire? Che devo fare? Mi dà fastidio - ha confessato -. Sono a più di tre quarti della mia vita. Per cui bisogna pensarci, vorrei avere trent'anni in meno per non averne pochi davanti…". Nel corso della puntata spazio anche a temi più leggeri: oggi c'è la finale di Coppa Davis e Panatta ha parlato di un ricordo legato alla sua carriera sportiva e proprio alla Coppa Davis. "Era Francia–Italia, credo a Nancy. Ci hanno rubato la partita - ricorda-. La federazione internazionale di tennis, mi ha fatto un processo e mi voleva squalificare. Ma non sapevano come fare, perché un mese prima mi hanno dato il premio, non meritato, come miglior capitano di Coppa Davis di quell’anno. Alla fine è finita che ho scritto una lettera di scuse alla federazione internazionale e hanno messo un pochino a tacere. Comunque veramente ci hanno rubato la partita. Stavamo 2-0, abbiamo perso 3-2". L'auspicio è che oggi per gli Azzurri finisca diversamente.