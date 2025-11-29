Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 29 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
La proposta shock di Piqué per rivoluzionare il tennis: "Eliminiamo la seconda di servizio". Bufera sui social

La proposta shock di Piqué per rivoluzionare il tennis: "Eliminiamo la seconda di servizio". Bufera sui social

L'ex difensore del Barcellona dopo la valanga di polemiche non ha convinto l'ITF: al Gruppo Kosmos nessuna commessa per organizzare la Coppa Davis
3 min
TagsTennisPiquèITF

BARCELLONA (Spagna) - Da quando ha concluso la carriera da calciatore Gerard Piqué ha intrapreso una brillante carriera da manager. Ma non sempre le sue idee sono state apprezzate. L’ex difensore spagnolo - dopo aver divulgato la Kings League con il proprio Gruppo Kosmos, una rivisitazione moderna del calcio a 5 - avrebbe dovuto organizzare la Coppa Davis dopo aver presentato all’ITF la candidatura per una commessa da 25 anni. 

Piqué, la proposta nel tennis che fa discutere 

La Federazione Internazionale di Tennis ha deciso di concludere la propria collaborazione dopo aver letto - ma non accolto - le proposte avanzate dal gruppo di Piqué per cambiare il tennis. La più discussa è stata quella relativa alla seconda palla di servizio che Piqué avrebbe voluto abolire per presentare un gioco più rapido e moderno. “Se sbagli il primo servizio, è un punto per l’avversario - ha affermato Piqué - perché servire due volte nel tennis? Pensateci bene, ci vogliono 30 secondi in più, il giocatore fa rimbalzare la palla. La gente non vuole vedere questo, vuole vedere il punto, non vuole vedere un gioco di 5 minuti, dove c'è il vantaggio per uno, poi il vantaggio per l'altro, poi il vantaggio per l'altro, poi 40-40. Non sto dicendo che bisogna fare cambiamenti radicali, sto semplicemente proponendo che le cose si adattino alla velocità con cui tutto il resto evolve, altrimenti sarete completamente superati.

Piqué, le critiche degli appassionati

La proposta è stata duramente criticata da moltissimi appassionati di tennis che hanno contestato il progetto di Piqué definendolo “ridicolo”. L’idea probabilmente è stata partorita vedendo il mondo della pallavolo dove da anni è stato eliminato il cambio palla con l’assegnazione del punto direttamente all’avversario quando una battuta viene sbagliata. Ma i puristi del tennis non amano le novità e si sono messi sul piede di guerra: una scivolata vera e propria per l’ex difensore del Barca che invece di prendere la palla, ha preso soltanto una valanga di critiche. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Tennis, ecco tutti gli eventi in chiaroTennis, il racconto di Fognini è da brividi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS