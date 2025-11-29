La proposta shock di Piqué per rivoluzionare il tennis: "Eliminiamo la seconda di servizio". Bufera sui social

BARCELLONA (Spagna) - Da quando ha concluso la carriera da calciatore Gerard Piqué ha intrapreso una brillante carriera da manager. Ma non sempre le sue idee sono state apprezzate. L’ex difensore spagnolo - dopo aver divulgato la Kings League con il proprio Gruppo Kosmos , una rivisitazione moderna del calcio a 5 - avrebbe dovuto organizzare la Coppa Davis dopo aver presentato all’ITF la candidatura per una commessa da 25 anni.

Piqué, la proposta nel tennis che fa discutere

La Federazione Internazionale di Tennis ha deciso di concludere la propria collaborazione dopo aver letto - ma non accolto - le proposte avanzate dal gruppo di Piqué per cambiare il tennis. La più discussa è stata quella relativa alla seconda palla di servizio che Piqué avrebbe voluto abolire per presentare un gioco più rapido e moderno. “Se sbagli il primo servizio, è un punto per l’avversario - ha affermato Piqué - perché servire due volte nel tennis? Pensateci bene, ci vogliono 30 secondi in più, il giocatore fa rimbalzare la palla. La gente non vuole vedere questo, vuole vedere il punto, non vuole vedere un gioco di 5 minuti, dove c'è il vantaggio per uno, poi il vantaggio per l'altro, poi il vantaggio per l'altro, poi 40-40. Non sto dicendo che bisogna fare cambiamenti radicali, sto semplicemente proponendo che le cose si adattino alla velocità con cui tutto il resto evolve, altrimenti sarete completamente superati”.

Piqué, le critiche degli appassionati

La proposta è stata duramente criticata da moltissimi appassionati di tennis che hanno contestato il progetto di Piqué definendolo “ridicolo”. L’idea probabilmente è stata partorita vedendo il mondo della pallavolo dove da anni è stato eliminato il cambio palla con l’assegnazione del punto direttamente all’avversario quando una battuta viene sbagliata. Ma i puristi del tennis non amano le novità e si sono messi sul piede di guerra: una scivolata vera e propria per l’ex difensore del Barca che invece di prendere la palla, ha preso soltanto una valanga di critiche.