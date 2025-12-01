Panatta commosso, l'ultima frase detta a Pietrangeli: "Alzati dal letto..."

Intervenuto in diretta a Storie Italiane su Rai1, Adriano Panatta ha voluto ricordare Nicola Pietrangeli, morto all'età di 92 anni. “Nicola era il mio amico anche se ci beccavamo ogni tanto. Era un gioco che facevamo” ha detto Panatta, il quale non ha speso altro che parole al miele per il suo collega. “Io lo voglio ricordare con allegria: è stato un personaggio straordinario, al di là di essere un campione assoluto che ha vinto praticamente tutto quello che c’era da vincere nel periodo in cui giocava". I due hanno condiviso tanti momenti felici insieme, su tutti la vittoria della Coppa Davis in Cile nel 1976: "Alla mia nascita lui era un diciassettenne che giocava al tennis Parioli ed era già una promessa, poi abbiamo fatto un po’ il cambio della guardia. Abbiamo anche giocato insieme, ci siamo divertiti e abbiamo fatto le vacanze insieme. Io e Nicola eravamo molto amici".