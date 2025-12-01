Panatta commosso, l'ultima frase detta a Pietrangeli: "Alzati dal letto..."
Intervenuto in diretta a Storie Italiane su Rai1, Adriano Panatta ha voluto ricordare Nicola Pietrangeli, morto all'età di 92 anni. “Nicola era il mio amico anche se ci beccavamo ogni tanto. Era un gioco che facevamo” ha detto Panatta, il quale non ha speso altro che parole al miele per il suo collega. “Io lo voglio ricordare con allegria: è stato un personaggio straordinario, al di là di essere un campione assoluto che ha vinto praticamente tutto quello che c’era da vincere nel periodo in cui giocava". I due hanno condiviso tanti momenti felici insieme, su tutti la vittoria della Coppa Davis in Cile nel 1976: "Alla mia nascita lui era un diciassettenne che giocava al tennis Parioli ed era già una promessa, poi abbiamo fatto un po’ il cambio della guardia. Abbiamo anche giocato insieme, ci siamo divertiti e abbiamo fatto le vacanze insieme. Io e Nicola eravamo molto amici".
L'ultima frase detta da Panatta a Pietrangeli
I ricordi felici hanno poi lasciato spazio all'amarezza, con Panatta che ha ricordato il dolore provato da Pietrangeli per la morte del figlio Giorgio: "La cosa che mi faceva più male in questo ultimo periodo era che non volevo che soffrisse. Quando è morto Giorgino poco tempo fa ha avuto un colpo tremendo". Infine un aneddoto, relativo all'ultima conversazione avuta tra i due pochi giorni prima che Pietrangeli morisse: "L’ultima volta che l’ho chiamato, pochi giorni fa, gli ho detto ‘alzati dal letto, accidenti a te’. Lui mi diceva che non voleva alzarsi. Però ha fatto una vita bellissima”.