Nadal torna in campo con Federer, la clamorosa rivelazione di Rafa: "Devo prepararmi..."

Rafa Nadal continua a fare incetta di premi anche dopo il ritiro dal tennis professionistico. Omaggiato a Maiorca con il "Dimoni D'Honor', riservato alle eccellenze delle Isole Baleari, a distanza di pochi giorni il campione di Manacor ha ricevuto un altro riconoscimento: l' AS Legend Award 2025 . Proprio al quotidiano da cui prende il nome il premio ha rilasciato un'intervista Nadal , parlando di Roger Federer, del possibile ritorno in campo, ma rispondendo anche alla domanda su chi vincerebbe in un match tra lui e Tiger Woods : "Preferirei non sfidarlo perché non farei altro che guardarlo giocare: è uno dei miei più grandi idoli. Magari troverò il tempo per farlo in futuro. Al momento la mia routine quotidiana mi sta consumando . Sarà che sono diventato padre per la seconda volta, fatto sta che pensavo che avrei avuto tempo per tutto dopo il ritiro ma non è così ".

"Ritorno in campo? Ecco cosa ho detto a Roger"

Incalzato sulla possibilità di rivederlo in campo con Roger Federer per delle esibizioni, Nadal è stato piuttosto vago ma anche ottimista: "È possibile. Mai dire mai. Ho un ottimo rapporto con Roger, ci sentiamo regolarmente. Credo che prima o poi qualcosa verrà fuori. Però avrei bisogno di un po' di tempo per tornare in campo senza essere un disastro. Nell'ultimo anno avrò giocato 45 minuti". Infine, ha ammesso che probabilmente sarebbe Federer a partire avvantaggiato in un futuro confronto tra i due: "Si allena da più tempo di me e si sta preparando da un po' perché credo che abbia qualcosa in programma per gennaio. L'ultima volta che ci siamo sentiti gli ho già detto di avvisarmi con un po' d'anticipo se dobbiamo fare qualcosa. In questo modo non mi farà fare brutta figura in campo".