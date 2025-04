Tiger Woods innamorato di Vanessa Trump, arriva il commento inaspettato di Donald  

Il Presidente Donald Trump ha parlato per la prima volta della storia d'amore tra la sua ex nuora Vanessa Trump e il suo amico golfista Tiger Woods . Il Tycoon ha rivelato ai giornalisti nello Studio Ovale che Woods lo aveva contattato qualche mese fa per informarlo della storia d'amore con Vanessa , e Trump gli ha dato la sua benedizione. "Me ne ha parlato, e io ho detto, 'Tiger, va bene, va bene'. Sono molto, molto felice per entrambi" , ha detto Trump per poi aggiungere: "Sono entrambi fantastici e meritano la felicità. Lui e io abbiamo un rapporto molto speciale, molto buono con Tiger. Ho giocato a golf con lui un paio di volte il mese scorso, ed è un ragazzo fantastico e un atleta fantastico". Trump ha parlato anche del precedente matrimonio di Vanessa con suo figlio, Donald Trump Jr. , e ha lasciato intendere che l'indagine sulla collusione con la Russia durante il suo primo periodo alla Casa Bianca abbia avuto un impatto sul matrimonio.

Donald Trump e il rapporto con l'ex nuora Vanessa

"Penso che il rapporto con mio figlio sia stato danneggiato gravemente dalla caccia alle streghe che è stata portata avanti contro la Russia e tutta la merda che hanno messo in atto attraverso chi non ne sapeva nulla", ha detto Trump. "Ma Vanessa e Don avevano e continuano ad avere un ottimo rapporto. Hanno cinque figli incredibili. Tutti bravi atleti, tutti grandi studenti. Si sono lasciati un bel po' di tempo fa e per me è stato molto triste". L'indagine sulla presunta interferenza russa nelle elezioni del 2016 è stata condotta dal procuratore speciale Robert Mueller da maggio 2017 a marzo 2019 e non ha trovato prove che Trump o uno dei suoi collaboratori si siano coordinati con il governo russo per influenzare i risultati delle elezioni. Nel febbraio 2018, Vanessa è stata ricoverata in ospedale dopo aver aperto una lettera sospetta indirizzata al marito e contenente una polvere bianca che l’ha fatta sentire male.

Chi è Vanessa Trump

Classe 1977, Vanessa Trump è un'imprenditrice con un passato da modella e attrice. Sua madre gestiva un'agenzia di modelle. Nei primi anni Duemila ha avviato diverse iniziative imprenditoriali tra cui l'apertura di una discoteca e una linea di borse chiamata La Poshett. Ha amato Leonardo DiCaprio e il Principe Khalid bin Bandar bin Sultan Al Saud (membro della famiglia reale saudita). Nel 2005 l'incontro che ha cambiato la sua vita, quello con Donald Trump Junior, figlio di Donald e Ivana Trump. A farli avvicinare è stato il Presidente degli Stati Uniti, che li ha presentati in occasione di una sfilata. Nel 2005 le nozze: una cerimonia da sogno celebrata a Mar-a-Lago, località balneare della Florida sud orientale dove Donald Trump e Melania Trump trascorrono abitualmente le vacanze. La coppia ha 5 figli: Kai Madison, nata nel 2007, Donald Trump III (2009), Tristan Milos (2011), Spencer Frederik (2012) e Chloe Sophia (2014). Il divorzio è arrivato nel 2018.