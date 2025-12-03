Boris Becker e il consiglio dato a Nadal agli esordi: "Alla fine ha funzionato"

Nel programma tv spagnolo La Revuelta Boris Becker ha condiviso aneddoti e retroscena su Rafa Nadal, che ha conosciuto da ragazzino, quando era agli esordi della sua carriera. "Conosco Rafa perché avevo una casa estiva accanto alla sua a Maiorca, a Manacor", ha raccontato l'ex tennista tedesco che di recente è stato ospite anche a Verissimo . "Ho trascorso molto tempo lì, ed è per questo che lo conosco. Sono andato all'accademia e ho conosciuto la sua famiglia".

Boris Becker, la rivelazione su Nadal

Boris Becker ha continuato a fare alcune rivelazioni sul suo legame con Rafa Nadal: "L'ho incontrato quando aveva circa 14 o 15 anni. E conoscevo suo zio, Toni - ha rivelato - All'epoca giocava con entrambe le mani, da entrambi i lati". Dunque Beckher ha detto a Toni che questa "non era una grande idea, gli ho detto che doveva giocare con una mano sola, e alla fine ha funzionato". Il conduttore David Broncano ha così osservato: "Forse sei responsabile del successo di Nadal". Ma Becker, sorridendo, ha smentito: "No, no, no. Semplicemente lo conosco da molti anni e ho sempre pensato che fosse un grande talento".

Boris Becker e le parole su Federer

Boris Becker ha conosciuto da bambino anche Roger Federer: "È di Basilea, in Svizzera, che confina con la Germania, e volevamo che rappresentasse la Germania, non la Svizzera", ha ricordato. Un dettaglio che ha sorpreso molto il presentatore de La Revuelta: "Davvero?", ha chiesto Broncano. L'ospite ha mosso la testa affermativamente, tanto che David ha replicato: "Sei una volpe furba. Sei molto intelligente, Boris "