Sinner e Laila Hasanovic al Gp di F1 ad Abu Dhabi: tifosi in delirio

Come accaduto lo scorso anno, Jannik Sinner ha scelto gli Emirati Arabi per svolgere la preparazione alla prossima stagione. Il numero due del mondo è tornato in campo a Dubai dopo il titolo conquistato alle Nitto Atp Finals e dopo essersi concesso qualche giorno di vacanza alle Maldive in seguito alla rinuncia alla Coppa Davis . Per il campione azzurro è adesso ufficialmente iniziato l'avvicinamento al 2026, che alla prima uscita del nuovo anno lo vedrà impegnato nell'esibizione con Carlos Alcaraz in Corea del Sud in programma il 10 gennaio.

Sinner ad Abu Dhabi per per la Formula 1

Intanto Jannik si è concesso un altro weekend all'insegna dello svago e di una sua grande passione. Il campione altoatesino è infatti arrivato ad Abu Dhabi per assistere al Gran Premio che chiuderà la stagione di Formula 1. Sui social sono già comparse le prime immagini dell'arrivo di Sinner al circuito insieme alla fidanzata Laila Hasanovic, ad Alex Vittur e Simone Vagnozzi che hanno già scatenato tantissime reazioni da parte dei tifosi.