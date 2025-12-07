Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 7 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner e Laila Hasanovic al Gp di F1 ad Abu Dhabi: tifosi in delirio

Il numero due del mondo assisterà all'ultimo Gran Premio della stagione di Formula Uno insieme alla compagna e al suo team
2 min
Tagsjannik sinner

Come accaduto lo scorso anno, Jannik Sinner ha scelto gli Emirati Arabi per svolgere la preparazione alla prossima stagione. Il numero due del mondo è tornato in campo a Dubai dopo il titolo conquistato alle Nitto Atp Finals e dopo essersi concesso qualche giorno di vacanza alle Maldive in seguito alla rinuncia alla Coppa Davis. Per il campione azzurro è adesso ufficialmente iniziato l'avvicinamento al 2026, che alla prima uscita del nuovo anno lo vedrà impegnato nell'esibizione con Carlos Alcaraz in Corea del Sud in programma il 10 gennaio. 

Sinner ad Abu Dhabi per per la Formula 1

Intanto Jannik si è concesso un altro weekend all'insegna dello svago e di una sua grande passione. Il campione altoatesino è infatti arrivato ad Abu Dhabi per assistere al Gran Premio che chiuderà la stagione di Formula 1. Sui social sono già comparse le prime immagini dell'arrivo di Sinner al circuito insieme alla fidanzata Laila Hasanovic, ad Alex Vittur e Simone Vagnozzi che hanno già scatenato tantissime reazioni da parte dei tifosi. 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Berrettini tedoforo per Milano-CortinaSinner a torso nudo, torna in campo a Dubai

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS