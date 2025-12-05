Sinner a torso nudo, torna in campo a Dubai e infiamma i social: ecco cosa ha fatto Jannik

Sinner è tornato in campo. A Dubai , a torso nudo, è bastato un video sui social per infiammare i tifosi, che sentono tremendamente la mancanza di Jannik . E così, come per le amichevoli precampionato nel calcio, è bastato vedere il numero due al mondo colpire qualche dritto e rovescio da fondo campo per riaccendere la passione. Il tennista italiano ha iniziato a riscaldare il motore. Nel week end si concederà qualche altra ora di svago sul circuito di F1 ad Abu Dhabi, nel box Ferrari. Nei giorni scorsi era al Billionaire di Briatore di Dubai con la fidanzata Laila Hasanovic e il coach Vagnozzi .

Sinner, primi allenamenti a Dubai: clima caldo come in Australia

Sinner ha scelto Dubai, come l’anno scorso, per la pre-season. Ha rinunciato alla Coppa Davis per avere una settimana in più, fondamentale per recuperare le energie dopo un finale di stagione molto dispendioso, culminato con la vittoria contro Alcaraz alle Nitto Atp Finals. Nel 2026 l’obiettivo è ripartire con il tris, cioè la vittoria dell’Australian Open per la terza volta consecutiva. Jannik difende 2000 punti, Carlos invece solo 400 visto che si era fermato ai quarti. Bisogna partire con il piede giusto anche per la rincorsa al primo posto. Sinner ha confermato Dubai anche per il clima caldo, lo stesso che troverà in Australia: la temperatura si aggira sui 26-27 gradi con un’umidità intorno al 55%. La struttura gli offre anche la giusta riservatezza e momenti di svago. Con lui oltre al coach Vagnozzi e il preparatore atletico Umberto Ferrara, ci sarà anche Cahill. Ormai è certo che Darren lo affiancherà per un altro anno. Il tennista azzurro poi limerà gli ultimi dettagli a Montecarlo prima di iniziare la nuova stagione.

Sinner e Alcaraz, la rivalità pronta a riaccendersi

Il 10 gennaio sarà a Seul per l’esibizione con Alcaraz, che gli permetterà di testare le sue condizioni e poi volerà in Australia, dove il 18 gennaio partirà il tabellone principale del primo Slam dell’anno. Alcaraz finora non ha mai superato i quarti, ma vincerlo è il suo grande obiettivo, perché è l’unico Slam che gli manca. A Sinner invece, manca solo Roland Garros. La rivalità tra numero uno e numero due è pronta a riaccendersi. E in molti non ce la fanno più ad aspettare.