domenica 7 dicembre 2025
Al Gp di Abu Dhabi è Sinner mania: la chiacchierata con Leclerc e quella promessa mantenuta ad Antonelli

Anche il numero due del mondo insieme alla fidanzata e al team è presente ad assistere il Gran Premio che chiude la stagione della Formula 1
2 min
Tagsjannik sinner

C'è anche Jannik Sinner tra gli ospiti speciali ad assistere al Gran Premio di Abu Dhabi che chiude la stagione della Formula 1. Il numero due del mondo è arrivato in mattinata al circuito accompagnato dalla fidanzata Laila Hasanovic, da Alex Vittur e da Simone Vagnozzi. Una giornata di svago per Jannik che egli Emirati Arabi, a Dubai, sta svolgendo la preparazione invernale in vista della prossima stagione dopo aver chiuso il 2025 con il trionfo conquistato alle Nitto Atp Finals in finale contro Carlos Alcaraz.

Sinner con Leclerc e Antonelli

Proprio in occasione dell'ultimo atto di Torino, Sinner aveva incontrato Kimi Antonelli al quale aveva promesso un giro di pista sui kart. Non sui kart, ma su una macchina sportiva, il campione azzurro ha così mantenuto la parola data e, dopo aver incontrato il pilota italiano, si è concesso anche ad una chiacchierata con Charlers Leclerc nel box Ferrari a poche ore dalla partenza della gara.

 

 

 

Tutte le news di Tennis

