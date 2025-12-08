Sabalenka provoca Kyrgios: "So che posso batterlo". Quando si giocherà la battaglia dei sessi
Prima il Natale, poi la battaglia dei sessi, la quarta nella storia del tennis dopo quelle del 1973, in cui Bobby Riggs sconfisse Margaret Court e mesi dopo fece lo stesso contro Billie Jean King, e del 1992, quando Jimmy Connors superò Martina Navratilova. La super sfida esibizione tra Aryna Sabalenka, numero uno del ranking Wta, e Nick Kyrgios, al momento numero 668 della classifica Atp e tornato dopo una lunga assenza dal circuito, si avvicina. Ha una data e anche un orario sul calendario.
Sabalenka, la battuta prima di sfidare Kyrgios
Sabalenka è sicura di vincere. Ci ha anche scherzato sopra, dopo aver battuto Naomi Osaka ad Atlanta. Infatti, a chi le chiedeva se sarebbe rimasta a guardare la sfida tra Shelton e Kyrgios, per vedere dal vivo il livello attuale dell'australiano, la bielorussa non ha avuto dubbi: "So che lo batterò, quindi non ho bisogno di rimanere a guardarlo giocare". Il match donna-uomo, ovvero Sabalenka-Kyrgios, andrà in scena a Dubai il 28 dicembre: il via è fissato alle ore 20 locali, le ore 23 in Italia.