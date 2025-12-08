Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 8 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sabalenka provoca Kyrgios: "So che posso batterlo". Quando si giocherà la battaglia dei sessi   

Si avvicina la sfida tra la numero uno del mondo Wta e l'australiano, scivolato in fondo al ranking Atp: tutti i dettagli
2 min
TagsSabalenkaKyrgios

Prima il Natale, poi la battaglia dei sessi, la quarta nella storia del tennis dopo quelle del 1973, in cui Bobby Riggs sconfisse Margaret Court e mesi dopo fece lo stesso contro Billie Jean King, e del 1992, quando Jimmy Connors superò Martina Navratilova. La super sfida esibizione tra Aryna Sabalenka, numero uno del ranking Wta, e Nick Kyrgios, al momento numero 668 della classifica Atp e tornato dopo una lunga assenza dal circuito, si avvicina. Ha una data e anche un orario sul calendario. 

Sabalenka, la battuta prima di sfidare Kyrgios    

Sabalenka è sicura di vincere. Ci ha anche scherzato sopra, dopo aver battuto Naomi Osaka ad Atlanta. Infatti, a chi le chiedeva se sarebbe rimasta a guardare la sfida tra Shelton e Kyrgios, per vedere dal vivo il livello attuale dell'australiano, la bielorussa non ha avuto dubbi: "So che lo batterò, quindi non ho bisogno di rimanere a guardarlo giocare". Il match donna-uomo, ovvero Sabalenka-Kyrgios, andrà in scena a Dubai il 28 dicembre: il via è fissato alle ore 20 locali, le ore 23 in Italia. 

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

De Minaur e l'ossessione per SinnerLa rivelazione di Paolini

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS