Sabalenka provoca Kyrgios: "So che posso batterlo". Quando si giocherà la battaglia dei sessi   

Prima il Natale, poi la battaglia dei sessi , la quarta nella storia del tennis dopo quelle del 1973, in cui Bobby Riggs sconfisse Margaret Court e mesi dopo fece lo stesso contro Billie Jean King, e del 1992, quando Jimmy Connors superò Martina Navratilova. La super sfida esibizione tra Aryna Sabalenka , numero uno del ranking Wta, e Nick Kyrgios , al momento numero 668 della classifica Atp e tornato dopo una lunga assenza dal circuito , si avvicina. Ha una data e anche un orario sul calendario.

Sabalenka, la battuta prima di sfidare Kyrgios

Sabalenka è sicura di vincere. Ci ha anche scherzato sopra, dopo aver battuto Naomi Osaka ad Atlanta. Infatti, a chi le chiedeva se sarebbe rimasta a guardare la sfida tra Shelton e Kyrgios, per vedere dal vivo il livello attuale dell'australiano, la bielorussa non ha avuto dubbi: "So che lo batterò, quindi non ho bisogno di rimanere a guardarlo giocare". Il match donna-uomo, ovvero Sabalenka-Kyrgios, andrà in scena a Dubai il 28 dicembre: il via è fissato alle ore 20 locali, le ore 23 in Italia.