Bertolucci rivela il retroscena sulla clamorosa rottura tra Alcaraz e Ferrero: conferme dalla Spagna

La notizia della rottura tra Juan Carlos Ferrero e Carlos Alcaraz ha sorpreso tutti. Il numero uno al mondo e il suo ex coach, hanno confermato la separazione con de posti sui rispettivi social. Samu López rimarrà capo allenatore di Alcaraz, almeno fino agli Australian Open . La frase scritta da Ferrero, "Avrei voluto continuare", ha sollevato ogni sorta di interrogativo.

Bertolucci e l'addio tra Ferrero e Alcaraz

Cosa è successo tra i due? Per quale motivo le strade di Alcaraz e Ferrero si sono divise? "La rottura è stata improvvisa", ha spiegato Paolo Bertolucci, ex tennista e attuale commentatore Sky. "È avvenuta durante la trattativa per il rinnovo del contratto di Ferrero". Un'ipotesi che trova riscontro su numerosi portali spagnoli.