Cobolli sincero: “Alcaraz mi dà tanti consigli. Sinner? Siamo realisti…”

La stagione di Flavio Cobolli è finita più tardi rispetto a quella della maggior parte dei tennisti poiché è stato protagonista in Coppa Davis. Non a caso, ufficialmente, la sua vittoria contro Jaume Munar è stata l'ultima partita ufficiale del 2025 a livello di circuito ATP. Dopo aver trascinato l'Italia al trionfo in quel di Bologna, Cobolli si è concesso una meritata settimana di vacanze alle Maldive, ma è subito tornato in campo. Nella settimana dal 14 al 21 dicembre si è infatti allenato a Murcia con Carlos Alcaraz, numero uno al mondo ma soprattutto suo grande amico. E in un'intervista trasmessa durante il TG1 ha raccontato proprio il suo rapporto con lo spagnolo e le sessioni di lavoro per preparare il 2026: "Quando fai due ore di allenamento con un altro giocatore sembrano due ore. Con Alcaraz invece sembrano 20 minuti. Mi sta dando tanti consigli e, anche se non li dice, io apprendo".