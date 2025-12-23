Corriere dello Sport.it
martedì 23 dicembre 2025
Jake Paul e Joshua, l'incasso è mostruoso: hanno guadagnato più di tutti i top10 del tennis in una stagione!

L'incontro andato in scena al Kaseya Center di Miami ha fruttato ai due protagonisti una cifra superiore a quella ricavata da Sinner e Alcaraz (ma non solo) nel 2025
3 min

Può una persona, con un singolo match di boxe, guadagnare più di quanto hanno fatto i 10 migliori tennisti al mondo nel corso di un'intera annata? Qualcuno potrebbe obiettare che la matematica non sia un'opinione e che 10 sia un numero maggiore di 1, eppure la risposta è sì. Lo dimostra la sfida andata in scena al Kaseya Center di Miami (Florida) lo scorso 19 dicembre. I due protagonisti? Jake Paul e Anthony Joshua. Addirittura il solo Jake Paul si è assicurato una cifra superiore a quella incassata nell'intero anno - a livello di montepremi - dai giocatori di tennis presenti in top 10. Si parla dunque di atleti del calibro di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, tra i più pagati nel mondo dello sport. Eppure, facendo un confronto con il match disputato sul ring di Miami, i tennisti ne escono con le ossa rotte a livello economico.

La differenza di incassi è pazzesca

Facendo i conti in tasca ai rispettivi atleti, la differenza che emerge è abissale. Jake Paul ha incassato la bellezza di 92 milioni di dollari per il combattimento con Anthony Joshua, durato circa un quarto d'ora e terminato al sesto round, quando lo youtuber è finito KO in seguito a un violento destro dell'avversario. Numeri alla mano, Jake Paul ha quindi incassato circa 5,75 milioni di dollari al minuto. Dall'altro lato, mettendo insieme i tennisti top 10, la cifra guadagnata complessivamente nel corso del 2025 è pari a 86,43 milioni di dollari. Guidano la classifica Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, rispettivamente con 21,3 e 19,1 milioni di dollari, poi seguono tutti gli altri compreso Lorenzo Musetti (6,1). Con la differenza - senza polemica, bensì puramente come un dato di fatto - che i tennisti hanno dovuto viaggiare per cinque continenti, giocare partite anche superiori alle 5 ore (vedasi la finale del Roland Garros) e affrontare una stagione di circa undici mesi, iniziata a gennaio e finita a metà novembre.

Tutte le news di Tennis

Da non perdere

Alcaraz e il nuovissimo tatuaggio di New YorkSinner e la frase che fa impazzire tutti

