Il triste Natale di Paula Badosa, la dura frecciata a Tsitsipas: "Ci sono tante persone che..." 

"Quest'anno mi ha cambiata. Sono successe molte cose che hanno segnato il mio cuore: persone che hanno fallito...". Inizia così il lungo messaggio social di Paula Badosa , che ha avuto un anno complicato, fuori e dentro il campo. Vedi la rottura della relazione con il greco Tsitsipas (il riferimento al suo ex compagno sembra evidente), ma anche i tanti infortuni in successione. "Posso dire che sono cresciuta, che ho imparato da ogni esperienza, da ogni lacrima e da ogni sorriso”, ha aggiunto la tennista, confermando di guardare con fiducia al 2026.

Il post social di Paula Badosa

"Quest'anno mi ha cambiata. Sono successe molte cose che hanno segnato il mio cuore: persone che hanno fallito, promesse che non sono state mantenute e momenti che hanno fatto più male di quanto immaginassi. Ma sono arrivate anche persone meravigliose, quelle che sembrano ricordarti che c'è ancora luce, sostegno sincero e vero amore. Ogni caduta mi ha insegnato qualcosa, ogni delusione mi ha reso più forte e ogni momento che ho vissuto ha lasciato un segno. Ho imparato a lasciar andare senza risentimento, ad essere grata per il bene e ad andare avanti anche quando non avevo forza. Soprattutto, ho imparato che la cosa più importante è sapere chi sei, rimanere fedele a te stesso e camminare con il cuore pulito. Ho imparato a dare amore senza aspettarmi nulla in cambio, perché quando ami, stai già vincendo. Oggi posso dire di essere cresciuta. Che ho imparato da ogni esperienza, da ogni lacrima e da ogni sorriso. Continuo a imparare ogni giorno, guarendo a poco a poco e diventando una versione migliore di me stessa. Quest'anno non è stato facile ma era necessario, ed è per questo che avrà sempre un posto speciale nella mia vita. Vediamo cosa ci riserva il 2026... Buon Natale e Capodanno a tutti!".