Incredibile Venus Williams, è record: in tabellone agli Australian Open a 45 anni

A 45 anni Venus Williams continua a riscrivere la storia del tennis. Gli Australian Open, infatti, hanno assegnato alla tennista statunitense una wild card per il tabellone principale dell'edizione 2026, permettendole di diventare la giocatrice più anziana di sempre a competere nel main draw femminile a Melbourne. Williams sarà quindi in campo, nel torneo in partenza il 18 gennaio, a 22 anni dalla sua prima finale a Melbourne. L'americana mancava dal 2021: "Sono entusiasta di essere tornata in Australia e non vedo l'ora di giocare il torneo durante l'estate australiana - le parole di Venus Williams - ho così tanti ricordi meravigliosi lì e sono grata per l'opportunità di tornare in un posto che ha significato così tanto per me".