Incredibile Venus Williams, è record: in tabellone agli Australian Open a 45 anni
A 45 anni Venus Williams continua a riscrivere la storia del tennis. Gli Australian Open, infatti, hanno assegnato alla tennista statunitense una wild card per il tabellone principale dell'edizione 2026, permettendole di diventare la giocatrice più anziana di sempre a competere nel main draw femminile a Melbourne. Williams sarà quindi in campo, nel torneo in partenza il 18 gennaio, a 22 anni dalla sua prima finale a Melbourne. L'americana mancava dal 2021: "Sono entusiasta di essere tornata in Australia e non vedo l'ora di giocare il torneo durante l'estate australiana - le parole di Venus Williams - ho così tanti ricordi meravigliosi lì e sono grata per l'opportunità di tornare in un posto che ha significato così tanto per me".
Battuto il record di Date
La Williams ha raggiunto la finale due volte a Melbourne, nel 2003 e nel 2017, senza mai vincere il torneo (in entrambe le finali ha perso contro la sorella Serena). Con questa partecipazione, la maggiore delle sorelle Williams batte il record della giapponese Kimiko Date, che aveva 44 anni quando perse al primo turno nel 2015. Per prepararsi allo Slam australiano in partenza tra 16 giorni, Venus giocherà il torneo di Auckland in Nuova Zelanda, dal 5 all'11 gennaio.