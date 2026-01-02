Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 2 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Incredibile Venus Williams, è record: in tabellone agli Australian Open a 45 anni

La tennista statunitense, che vanta due finali a Melbourne, ha ottenuto una wild card: sarà suo il primato di longevità nel torneo
2 min
Tagswilliamsaustralianrecord

A 45 anni Venus Williams continua a riscrivere la storia del tennis. Gli Australian Open, infatti, hanno assegnato alla tennista statunitense una wild card per il tabellone principale dell'edizione 2026, permettendole di diventare la giocatrice più anziana di sempre a competere nel main draw femminile a Melbourne. Williams sarà quindi in campo, nel torneo in partenza il 18 gennaio, a 22 anni dalla sua prima finale a Melbourne. L'americana mancava dal 2021: "Sono entusiasta di essere tornata in Australia e non vedo l'ora di giocare il torneo durante l'estate australiana - le parole di Venus Williams - ho così tanti ricordi meravigliosi lì e sono grata per l'opportunità di tornare in un posto che ha significato così tanto per me".

Battuto il record di Date

La Williams ha raggiunto la finale due volte a Melbourne, nel 2003 e nel 2017, senza mai vincere il torneo (in entrambe le finali ha perso contro la sorella Serena). Con questa partecipazione, la maggiore delle sorelle Williams batte il record della giapponese Kimiko Date, che aveva 44 anni quando perse al primo turno nel 2015. Per prepararsi allo Slam australiano in partenza tra 16 giorni, Venus giocherà il torneo di Auckland in Nuova Zelanda, dal 5 all'11 gennaio.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Binaghi esclusivo: "È facile difendere Sinner"Alcaraz prepara la sfida a Sinner

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS