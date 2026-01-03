Bellucci, il 2026 parte con una sconfitta nelle qualificazioni a Brisbane
Una battaglia di quasi due ore e mezza, un match girato su pochi punt. Mattia Bellucci è stato a un passo dalla vittoria nel suo primo match della nuova stagione, ma alla fine si è dovuto arrendere allo spagnolo Pablo Carreno Busta. 6-4 2-6 7-6(3) il punteggio in favore dell'ex numero 10 del ranking ATP, approdato così al turno decisivo delle qualificazioni dell'ATP 250 di Brisbane, in programma sul cemento australiano. Nonostante fosse accreditato della settima testa di serie e avesse vinto l'unico precedente (Malaga 2023), il tennista di Busto Arsizio partiva leggermente sfavorito secondo i bookmakers. Questi ultimi hanno avuto ragione, anche se la sfida è stata molto equilibrata tanto da decidersi solamente al tie-break decisivo. A contendere a Carreno Busta il pass per il main draw sarà il francese Cazaux.
La cronaca del match
Carreno Busta è partito forte, strappando la battuta a Bellucci già nel game inaugurale. Lo spagnolo ha anche avuto la chance di incrementare il proprio vantaggio, procurandosi due chance del contro break nel quinto gioco. Mattia è stato però bravo ad annullarle e a guadagnarsi a sua volta due palle break nel sesto game. L'ex top 10 ha però tenuto la battuta e ha poi vinto il set 6-4. A senso unico la seconda frazione, vinta da Bellucci con un netto 6-2. Neppure una palla break offerta dall'azzurro, molto solido e bravo a reagire prontamente. Nel parziale decisivo, forte dell'inerzia dalla sua parte, è stato Bellucci a piazzare il primo allungo, issandosi sul 4-2. Poco male per Carreno Busta, capace di ricucire immediatamente il gap e ristabilire la parità. I rimpianti maggiore per Mattia sono nel decimo gioco, quando si è trovato 0-30, a due punti dalla vittoria. Ancora una volta lo spagnolo ha però tenuto duro, rispondendo colpo su colpo, e ha finito per dominare il tie-break 7-3.