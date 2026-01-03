Bellucci, il 2026 parte con una sconfitta nelle qualificazioni a Brisbane

Una battaglia di quasi due ore e mezza, un match girato su pochi punt. Mattia Bellucci è stato a un passo dalla vittoria nel suo primo match della nuova stagione, ma alla fine si è dovuto arrendere allo spagnolo Pablo Carreno Busta . 6-4 2-6 7-6(3) il punteggio in favore dell'ex numero 10 del ranking ATP , approdato così al turno decisivo delle qualificazioni dell'ATP 250 di Brisbane , in programma sul cemento australiano. Nonostante fosse accreditato della settima testa di serie e avesse vinto l'unico precedente (Malaga 2023), il tennista di Busto Arsizio partiva leggermente sfavorito secondo i bookmakers. Questi ultimi hanno avuto ragione, anche se la sfida è stata molto equilibrata tanto da decidersi solamente al tie-break decisivo. A contendere a Carreno Busta il pass per il main draw sarà il francese Cazaux.

La cronaca del match

Carreno Busta è partito forte, strappando la battuta a Bellucci già nel game inaugurale. Lo spagnolo ha anche avuto la chance di incrementare il proprio vantaggio, procurandosi due chance del contro break nel quinto gioco. Mattia è stato però bravo ad annullarle e a guadagnarsi a sua volta due palle break nel sesto game. L'ex top 10 ha però tenuto la battuta e ha poi vinto il set 6-4. A senso unico la seconda frazione, vinta da Bellucci con un netto 6-2. Neppure una palla break offerta dall'azzurro, molto solido e bravo a reagire prontamente. Nel parziale decisivo, forte dell'inerzia dalla sua parte, è stato Bellucci a piazzare il primo allungo, issandosi sul 4-2. Poco male per Carreno Busta, capace di ricucire immediatamente il gap e ristabilire la parità. I rimpianti maggiore per Mattia sono nel decimo gioco, quando si è trovato 0-30, a due punti dalla vittoria. Ancora una volta lo spagnolo ha però tenuto duro, rispondendo colpo su colpo, e ha finito per dominare il tie-break 7-3.