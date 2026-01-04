United Cup diretta: segui Paolini, Cobolli e Vavassori-Errani. Tennis oggi LIVE

Prende il via oggi il percorso dell’Italia nella United Cup: sul cemento australiano di Perth gli azzurri fanno il loro esordio contro la Svizzera in una sfida già decisiva. Il 3-0 con cui gli elvetici hanno liquidato la Francia all’esordio rende infatti il confronto una vera e propria gara da dentro o fuori, visto che una sconfitta comprometterebbe le chance italiane di chiudere il girone al primo posto. Al di là dei calcoli, però, la squadra guidata da Stefano Cobolli si presenta all’appuntamento con i favori del pronostico, determinata a partire con il piede giusto e consapevole di avere tutte le qualità necessarie per recitare un ruolo da protagonista. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

10:16

Si inizia con Paolini-Bencic

Inizia il match! L'azzurra chiamata ad una grande impresa per regalare la prima vittoria all'Italia.

10:07

Minuto di silenzio prima della sfida

Un minuto di silenzio per le vittime di Crans-Montana. Tra poco il via al riscaldamento.

10:04

Ci siamo, inni nazionali!

Suonano gli inni di Svizzera e Italia. Tra poco il via con Paolini-Bencic.

9:45

Italia a caccia di una vittoria

Per l’Italia, un successo avrebbe un peso specifico enorme, perché permetterebbe agli azzurri di restare pienamente padroni del proprio destino: battere la Svizzera significherebbe infatti potersi giocare la qualificazione senza calcoli nel match contro la Francia, in programma il 6 gennaio.

9:37

L'importanza del doppio misto

A chiudere il programma sarà il doppio misto, specialità in cui l’Italia può contare sulla collaudata coppia composta da Andrea Vavassori e Sara Errani, campioni in carica dello US Open. Anche nel caso in cui il confronto fosse già indirizzato dopo i due singolari, la terza sfida resterebbe comunque cruciale: nella United Cup ogni successo pesa e persino un set conquistato nel misto può risultare decisivo tra qualificazione ed eliminazione.

9:30

Poi tocca a Cobolli

A seguire sarà la volta del singolare maschile, con l’Italia che si affida all’eroe delle Finals di Davis, Flavio Cobolli, opposto al veterano Stan Wawrinka, attuale numero 157 del ranking ATP. Il quarantenne di Losanna ha annunciato che questa sarà la sua ultima stagione nel circuito, ma ha dimostrato di fare ancora sul serio imponendosi in una maratona di oltre tre ore contro Arthur Rinderknech. L’unico precedente, però, sorride a Cobolli, vincitore a Shanghai nel 2024.

9:22

Il programma di oggi

Ad aprire il confronto sarà il singolare femminile. L’Italia punta su Jasmine Paolini, chiamata ad affrontare Belinda Bencic, numero 11 del ranking WTA e vincitrice degli ultimi due precedenti. Le due si sono però già incrociate lo scorso anno proprio in United Cup, quando la toscana si impose nettamente con un doppio 6-1, seppur contro una Bencic appena rientrata dopo la maternità. Per Paolini sarà inoltre il primo match ufficiale dopo l’annuncio dell’ingresso di Sara Erraninel suo team.

9:15

Italia protagonista nella United Cup

Oggi apre Paolini contro Bencic. Con la Svizzera è subito sfida da dentro o fuori. A seguire Cobolli affronta Wawrinka e poi il doppio misto Vavassori-Errani.

Perth - Australia