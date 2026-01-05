United Cup, l’Italia di Cobolli e Paolini può ancora centrare i quarti: gli azzurri si qualificano se…

Nella notte italiana tra il 5 e il 6 gennaio, in piena Epifania, l'Italia del tennis spera di centrare i quarti di finale della United Cup , in corso a Perth e Sydney, in Australia: c'è ancora una speranza nonostante la sconfitta all'esordio contro la Svizzera per 2-1 , in cui sia Jasmine Paolini sia il doppio misto Errani-Vavassori hanno ceduto il passo (solamente Cobolli è riuscito a dare il punto all'Italia superando al tie-break del terzo set Wawrinka).

L'Italia ai quarti di United Cup se...

L'Italia ha solamente un risultato per continuare a sperare nella qualificazione: battere la Francia 3-0, perdendo al massimo un set in tutto, nella sfida che andrà in scena stanotte. In questo modo, Cobolli e compagni strapperebbero il pass per i quarti come migliore seconda dei tre raggruppamenti di Perth, avendo la meglio anche dell'Argentina in virtù del quoziente set più alto. In caso contrario, gli azzurri non avranno alcuna chance e saluteranno il torneo. È tutto nelle mani - e nelle racchette - di Cobolli, il primo a scendere in campo contro Rinderknech (n.29 Atp), di Paolini, favorita contro Léolia Jeanjean, e della coppia Errani/Vavassori, protagonista verosimilmente contro il duo formato da Rajaonah e Roger-Vasselin.