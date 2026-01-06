Corriere dello Sport.it
martedì 6 gennaio 2026
Sonego, debutto con vittoria a Hong Kong: il baby Sakamoto sconfitto in due set

Sonego, debutto con vittoria a Hong Kong: il baby Sakamoto sconfitto in due set

Il tennista piemontese, quinto favorito del seeding, piega al primo turno il talento giapponese: 6-2, 7-6 (4) il risultato finale dopo un'ora e 46' di partita. Attesa per l'esordio di Musetti
2 min
HONG KONG (CINA) - Esordio con vittoria per Lorenzo Sonego al primo turno al 'Bank of China Tennis Open', Atp 250 dotato di un montepremi di 700.045 dollari, che si disputa sui campi in cemento di Hong Kong. Dopo il convincente successo nel torneo di doppio accanto a Musetti, il 30enne torinese, 39° giocatore del mondo e quinta testa di serie del tabellone, si ripete nel singolare superando per 6-2, 7-6 (4) il talento giapponese Rei Sakamoto, classe 2006 e numero 200 Atp dopo un'ora e 46 minuti di battaglia.

Atp Hong Kong, l'avversario di Sonego agli ottavi. Cresce l'attesa per Musetti

Sonego stacca così il pass per gli ottavi di finale del torneo cinese dove affronterà il vincente del confronto tra l'argentino Francisco Comesana (numero 66) e Juncheng Shang (ex numero 47, sceso a causa di problemi fisici fino al n.406 e nel tabellone come Wild Card). Cresce invece l'attesa per il debutto del numero uno del seeding, Lorenzo Musetti, che per il terzo anno di fila inizia la stagione sul cemento asiatico (dodici mesi fa fu beffato in rimonta nei quarti da Munar): il 23enne di Carrara, numero 7 del ranking, entrerà in gara direttamente al secondo turno contro l'argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 57 Atp, che ha avuto la meglio per 6-4, 7-5 sul francese Valentin Royer. Sarà il terzo confronto diretto tra i due, con Musetti sempre vincitore nei due disputatisi nel 2025.

