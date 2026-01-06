Montepremi Australian Open 2026 da record: quanto guadagna Sinner se vince  

L'Australian Open 2026 si avvicina e avrà il più alto montepremi di sempre nella storia. In palio, nel primo Slam della stagione, ci saranno 111,5 milioni di dollari australiani (quasi 64 milioni di euro), il +16% rispetto a un anno fa, quando il prize money complessivo era di 96,5 milioni di dollari australiani. Tutti i premi in denaro sono aumentati almeno del 10%. Sinner punta a vincere ancora in Oceania e quindi ad intascare l'assegno più pesante, ovviamente milionario, cresciuto per la precisione del 19% rispetto a dodici mesi fa.