Montepremi Australian Open 2026 da record: quanto guadagna Sinner se vince
L'Australian Open 2026 si avvicina e avrà il più alto montepremi di sempre nella storia. In palio, nel primo Slam della stagione, ci saranno 111,5 milioni di dollari australiani (quasi 64 milioni di euro), il +16% rispetto a un anno fa, quando il prize money complessivo era di 96,5 milioni di dollari australiani. Tutti i premi in denaro sono aumentati almeno del 10%. Sinner punta a vincere ancora in Oceania e quindi ad intascare l'assegno più pesante, ovviamente milionario, cresciuto per la precisione del 19% rispetto a dodici mesi fa.
Australian Open, montepremi da capogiro
Si parte delle qualificazioni: per il primo turno si portano a casa circa 23mila euro, per il secondo 33mila euro e il terzo 48mila euro. Si alzano i premi per chi raggiunge il tabellone principale perché chi si ferma al primo turno incassa 86mila euro, poi si sale a 129mila euro (secondo turno), 188mila euro (terzo turno), 275mila euro (ottavi), 430mila euro (quarti), 717mila euro (semifinali), 1,24 milioni di euro (finalista perdente), 2,38 milioni di euro (campione).