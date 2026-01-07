Musetti, l'esordio a Hong Kong è vincente: battuto in rimonta Etcheverry

Lorenzo Musetti ha cominciato con una vittoria la sua nuova stagione. Impegnato nell' ATP 250 di Hong Kong , dove è accreditato della prima testa di serie, il carrarino ha debuttato direttamente al secondo turno in virtù di un bye. L'argentino Tomàs Martìn Etcheverry (n. 57 ATP) non gli ha concesso vita facile, tuttavia il numero 7 del mondo è riuscito a prevalere con il punteggio di 6-7 6-2 6-4 , uscendo vincitore da una battaglia di due ore e 42 minuti. Musetti, che scavalcherà Felix Auger-Aliassime e mette nel mirino il quinto posto della classifica (sarebbe best ranking per lui), si è dunque qualificato per i quarti di finale . Sulla sua strada troverà ora il vincente della sfida tra il beniamino di casa Coleman Wong (n. 150 ATP) e il canadese Gabriel Diallo (n. 40 ATP) .

La cronaca del match

Pronti, partenza, via e subito break in favore di Etcheverry nonostante Lorenzo fosse avanti 40-15. L'azzurro ha immediatamente ottenuto il contro break e ristabilito la parità, tuttavia nel quinto gioco ha nuovamente perso il servizio. L'argentino ha consolidato il vantaggio ed è arrivato a sevire per il set, ma proprio sul più bello ha subito il break. Si è giunti dunque al tie-break, dove non c'è stata storia ed Etcheverry ha dominato 7-3. Immediata la reazione di Musetti, il quale è salito in cattedra nella seconda frazione e se l'è aggiudicata con un netto 6-2, senza concedere neppure una palla break. Sulla situazione di un set pari, entrambi i giocatori hanno alzato il livello dell'attenzione tanto che nel parziale decisivo non hanno concesso nulla alla battuta. La prima - e unica - chance l'ha avuta il carrarino, capace di strappare il servizio al rivale nel nono game e scrivere poi la parola fine al match nel gioco seguente.