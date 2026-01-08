Musetti sfida Sinner e Alcaraz: la previsione audace sugli Slam nel 2026

Sta iniziando la nuova stagione di tennis , con i primi esordi ufficiali e i primi tornei in attesa degli Australian Open. Già ha fatto il suo debutto Lorenzo Musetti , che ad Hong Kong ha battuto l'argentino Etcheverry , reduce da un ottimo 2025 che si è chiuso con la qualificazione alle Atp Finals . Ma il tennista carrarino guarda già oltre, e si prepara a sfidare il duopolio formato da Sinner e Alcaraz .

Musetti, la previsione sul 2026 contro Sinner e Alcaraz: "Un nuovo vincitore Slam"

Nel 2025 Sinner e Alcaraz hanno dominato gli Slam, vincendone due a testa (Australian Open e Wimbledon per l'azzurro, Roland Garros e US Open per lo spagnolo), e sono ovviamente i grandi favoriti per questa nuova stagione. Musetti, però, ha previsto un risultato diverso. In un video di Tennis TV sui pronostici per la stagione 2026, il tennista azzurro ha risposto: "Secondo me ci sarà un nuovo vincitore Slam. E spero di essere io". Anche Muller e Khachanov hanno seguito il carrarino, prevedendo un nuovo vincitore rispetto ai soliti Sinner e Alcaraz. La sfida è lanciata: Musetti vuole fare ancora di più dopo un fantastico 2025.