Atp Hong Kong, Musetti vola in semifinale: Wong ko in due set

HONG KONG (CINA) - Lorenzo Musetti vola in semifinale al ' Bank of China Tennis Open ', Atp 250 dotato di un montepremi di 700.045 dollari, che si disputa sui campi in cemento di Hong Kong . Dopo aver battuto in rimonta, al secondo turno, l'argentino Etcheverry , il tennista carrarino (numero sette del mondo e prima testa di serie del tabellone) regola in due set - 6-4, 6-4 il risultato finale - l'idolo di casa Chak Lam Coleman Wong (n.150 del ranking mondiale) dopo un'ora e 16 minuti di gioco, centrando così la sua 25esima semifinale nel circuito maggiore , l'undicesima sul duro.

Musetti: "Sono molto felice, ecco cosa ha fatto la differenza"

"Sono molto felice, avevo già giocato contro Wong qui, da allora è cresciuto molto", sottolinea l'azzurro al termine del match. "Sapevo di dover essere molto solido, sono rimasto sempre concentrato, non gli ho dato grandi possibilità di andare avanti nel punteggio".

Atp Hong Kong, Musetti in semifinale nel singolare e in finale nel doppio con Sonego

Al penultimo atto del torneo asiatico l'azzurro affronterà il vincente del confronto tra il russo Andrey Rublev (n.16 del mondo e terza testa di serie del tabellone) e il portoghese Nuno Borges (n.45 Atp e ottavo giocatore del seeding), in campo in questi minuti. Ma non è tutto: Lorenzo sarà protagonista anche della finale di doppio con Lorenzo Sonego, grazie al forfait in semifinale di Diallo e dello stesso Wong, rivali designati degli azzurri, che hanno annunciato il ritiro prima di scendere in campo.