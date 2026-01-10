Atp Hong Kong, Musetti straordinario: batte Rublev, vola in finale e diventa numero 5 del mondo

Musetti rimonta Rublev: vola in finale ed è numero 5 del mondo!

Musetti, reduce dalla vittoria ai quarti contro Wong, lotta subito ma Rublev riesce a tenere il suo ritmo e alla fine si prende il primo set al tie-break (7-3). La reazione di Lorenzo arriva nel secondo, dove il russo continua a spingere ma viene beffato da un break nel finale per il 7-5 che vale la parità. Ritmo ancora alto nel terzo set, tra grandi colpi, uno spavento per Rublev che cade a terra e un break decisivo al nono game che risolve il match in suo favore: 6-7(3), 7-5, 6-4 il punteggio finale dopo 2 ore e 45 minuti di gioco. Una vittoria che vale la finale ma anche la quinta posizione nel ranking Mondiale, scavalcando Alex de Minaur. Musetti diventa così il terzo italiano a raggiungere la top 5 della classifica Atp dopo Sinner (1) e Panatta (4). Con questo risultato l'Italia ha per la prima volta due giocatori tra i primi 5 del mondo in singolare dal 1973, ovvero da quando l'ATP ha introdotto il ranking computerizzato.

Musetti, due finali ad Hong Kong: "Mi preparerò al meglio"

Musetti sfiderà uno tra Giron e Bublik in finale per il titolo, ma non sarà la sua unica partita di domani: giocherà anche la finale del doppio in coppia con Lorenzo Sonego. "Abbiamo giocato ad un livello incredibile - le parole in campo dopo il match -, Rublev alzava sempre il ritmo, sono davvero orgoglioso e felice di quello che ho fatto vedere in campo. Finali? Mi sento abbastanza fortunato, mi preparerò come sempre. Adesso me la godrò un po', non ho più voce perché ho urlato un po'...".