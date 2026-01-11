Tensione Sabalenka-Kostyuk, niente stretta di mano: "Non mi interessa". Cosa è successo

Sabalenka vince a Brisbane, ma che tensione in campo

Sabalenka ha battuto la rivale in due set (6-4 6-3) in un'ora e 18 minuti di partita, mettendo in bacheca il 22° trofeo della sua carriera ed il secondo di fila a Brisbane. Ma l'atmosfera della finale è stata freddissima, con la bielorussa Sabalenka e l'ucraina Kostyuk che non si sono strette la mano al termine della sfida. "Gioco ogni giorno con il cuore pieno di sofferenza - le parole di Kostyuk -. Migliaia di persone in Ucraina sono senza luce e senza acqua calda, con temperature di meno venti gradi. Mia sorella dorme sotto tre coperte per il freddo che c’è in casa. È una realtà durissima”.

Sabalenka sulla mancata stretta di mano: "Non mi interessa"

Oltre i motivi politici, Sabalenka ha mostrato comunque apprezzamento per la rivale: "Prima di tutto voglio congratularmi con Marta e il suo team per l'incredibile inizio di stagione. Vi auguro il meglio. Spero che ci incontreremo ancora in finale per mostrare un grande tennis". Ma l'atmosfera è rimasta tesa, saltando la tradizionale foto insieme con i trofei del torneo. Nel post-match, Sabalenka ha chiarito la sua posizione: "È la loro posizione. Cosa posso farci? Non mi dispiace. Non mi interessa. Quando scendo in campo, penso solo al tennis e a tutto ciò che devo fare per vincere. Non importa se c'è Marta Kostyuk dall'altra parte della rete o Jessica Pegula. Io scendo in campo e do sempre il massimo. Non ho nulla da dimostrare. Vado lì e mi limito a competere come atleta".