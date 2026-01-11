Tensione Sabalenka-Kostyuk, niente stretta di mano: "Non mi interessa". Cosa è successo
La stagione di Aryna Sabalenka, numero uno del ranking Wta, si apre con il trionfo nel Wta 500 di Brisbane, confermandosi come la grande favorita per gli Australian Open. Ma ad accompagnare il suo trionfo ci sono nuove polemiche, dopo quelle legate alla battaglia dei sessi contro Kyrgios, stavolta con l'avversaria Marta Kostyuk.
Sabalenka vince a Brisbane, ma che tensione in campo
Sabalenka ha battuto la rivale in due set (6-4 6-3) in un'ora e 18 minuti di partita, mettendo in bacheca il 22° trofeo della sua carriera ed il secondo di fila a Brisbane. Ma l'atmosfera della finale è stata freddissima, con la bielorussa Sabalenka e l'ucraina Kostyuk che non si sono strette la mano al termine della sfida. "Gioco ogni giorno con il cuore pieno di sofferenza - le parole di Kostyuk -. Migliaia di persone in Ucraina sono senza luce e senza acqua calda, con temperature di meno venti gradi. Mia sorella dorme sotto tre coperte per il freddo che c’è in casa. È una realtà durissima”.
Sabalenka sulla mancata stretta di mano: "Non mi interessa"
Oltre i motivi politici, Sabalenka ha mostrato comunque apprezzamento per la rivale: "Prima di tutto voglio congratularmi con Marta e il suo team per l'incredibile inizio di stagione. Vi auguro il meglio. Spero che ci incontreremo ancora in finale per mostrare un grande tennis". Ma l'atmosfera è rimasta tesa, saltando la tradizionale foto insieme con i trofei del torneo. Nel post-match, Sabalenka ha chiarito la sua posizione: "È la loro posizione. Cosa posso farci? Non mi dispiace. Non mi interessa. Quando scendo in campo, penso solo al tennis e a tutto ciò che devo fare per vincere. Non importa se c'è Marta Kostyuk dall'altra parte della rete o Jessica Pegula. Io scendo in campo e do sempre il massimo. Non ho nulla da dimostrare. Vado lì e mi limito a competere come atleta".