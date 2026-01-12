Australian Open, qualificazioni: avanzano Zeppieri e Passaro. Nel femminile sorride solo Bronzetti

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Si chiude con due vittorie su tre la prima giornata del tabellone maschile delle qualificazioni dell'Australian Open, primo Slam del 2026. Può sorridere Giulio Zeppieri (n.153), che rifila un doppio 6-3 al francese Dan Added (n.199) in un'ora e 17' di partita. Bene anche Francesco Passaro (n.140 e n.27 del seeding): l'azzurro supera l'estone Mark Lajal (n.149) con il punteggio di 7-6 (4), 6-4 dopo oltre un'ora e mezza di battaglia. La nottata, però, si era aperta con la cocente sconfitta di Andrea Pellegrino (n.139 e n.26 del seeding) per mano del padrone di casa Dane Sweeny (n.183) col punteggio di 6-2, 4-6, 6-3 dopo oltre due ore di sfida.