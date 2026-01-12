Australian Open, qualificazioni: avanzano Zeppieri e Passaro. Nel femminile sorride solo Bronzetti
MELBOURNE (AUSTRALIA) - Si chiude con due vittorie su tre la prima giornata del tabellone maschile delle qualificazioni dell'Australian Open, primo Slam del 2026. Può sorridere Giulio Zeppieri (n.153), che rifila un doppio 6-3 al francese Dan Added (n.199) in un'ora e 17' di partita. Bene anche Francesco Passaro (n.140 e n.27 del seeding): l'azzurro supera l'estone Mark Lajal (n.149) con il punteggio di 7-6 (4), 6-4 dopo oltre un'ora e mezza di battaglia. La nottata, però, si era aperta con la cocente sconfitta di Andrea Pellegrino (n.139 e n.26 del seeding) per mano del padrone di casa Dane Sweeny (n.183) col punteggio di 6-2, 4-6, 6-3 dopo oltre due ore di sfida.
Australian Open, qualificazioni femminili: sorride Bronzetti, eliminate Brancaccio e Rosatello
Solo Lucia Bronzetti (n.105 Wta), su tre italiane impegnate, riesce a superare lo scoglio delle qualificazioni femminili. La ventisettenne azzurra, seconda testa di serie del tabellone cadetto, supera il primo turno battendo, con il punteggio di 6-0, 6-7 (3), 6-1, la spagnola Aliona Bolsova Zadoinov (n.231) dopo quasi due ore e mezza di partita. Sconfitta amarissima invece per Nuria Bracaccio (n.161) che, contro la statunitense Mary Stoiana (n.223), non sfrutta ben cinque match point (oltre a un vantaggio di 5-2 nel terzo set): 7-5, 4-6, 7-5 il risultato finale per la 22enne del Connecticut. Out anche Camilla Rosatello (n.215), eliminata per 6-3, 6-2 dalla lituana Justina Mikulskyte (n.261).