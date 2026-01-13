Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 13 gennaio 2026
Kooyong Classic: bene Berrettini, battuto Tien in due set© EPA

Kooyong Classic: bene Berrettini, battuto Tien in due set

Vittoria incoraggiante per l'italiano che in Australia sconfigge l'americano in poco più di un'ora
2 min
TagsTennisBerrettiniAustralian Open

Grande esordio in Australia per Matteo Berrettini che alla prima uscita stagionale si dimostra in un ottimo stato di forma. Si presenta al Kooyong Classic, esibizione in terra australiana, battendo lo sttunitense Learner Tien, con un doppio 6-2. L'ex numero 6 del ranking Atp e primo finalista italiano di Wimbledon, ha battuto il classe 2005 in poco più di un'ora nella consueta esibizione che si tiene prima degli Australian Open. Berrettini, contro il campione delle Next Gen Atp Finals, ha fatto registrare alcuni dati impressionanti, soprattutto quando aveva la battuta, vincendo l'86% dei punti con la prima di servizio. Ha, infatti, indirizzato il match contro Tien, in due set; nel primo arrivando subito a due break di fila, nel secondo, vincendo 5 game consecutivi.

Berrettini: vittoria che soddisfa il suo team

La vittoria portata a casa nel pre Australian Open, trasmessa in diretta su Super Tennis, nell'impianto che fino al 1987 ha ospitato l'evento di punta australiano, ha soddisfatto il team di Berrettini. Il coach, italiano, Alessandro Bega e, lo svedese, Thomas Enqvist, hanno assistito alla partita dal box. La prestazione sfoderata da Berrettini lascia ben sperare per gli Australian Open, dove sarà tra i più temuti al sorteggio in quanto verrà estratto come non testa di serie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

