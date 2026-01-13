Kooyong Classic: bene Berrettini, battuto Tien in due set

Grande esordio in Australia per Matteo Berrettini che alla prima uscita stagionale si dimostra in un ottimo stato di forma. Si presenta al Kooyong Classic, esibizione in terra australiana, battendo lo sttunitense Learner Tien, con un doppio 6-2. L'ex numero 6 del ranking Atp e primo finalista italiano di Wimbledon, ha battuto il classe 2005 in poco più di un'ora nella consueta esibizione che si tiene prima degli Australian Open. Berrettini, contro il campione delle Next Gen Atp Finals, ha fatto registrare alcuni dati impressionanti, soprattutto quando aveva la battuta, vincendo l'86% dei punti con la prima di servizio. Ha, infatti, indirizzato il match contro Tien, in due set; nel primo arrivando subito a due break di fila, nel secondo, vincendo 5 game consecutivi.