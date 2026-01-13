Venus Williams, un'altra eliminazione al primo turno. Ma agli Australian Open ci sarà
Quarantacinque anni e sentirtli tutti. Inevitabilmente. Nonostante un volo già prenotato per gli Australian Open. Venus Williams, la sorella di Serena, deve fare i conti con un'altra eliminazione al primo turno. Stavolta lo stop è arrivato all'inizio del WTA 250 di Hobart: la tedesca Tatjana Maria si è imposta in due set, vincendo il match con il punteggio di 6-4 6-3. La tennista americana, una leggenda del tennis, è tornata nel circuito l'estate scorsa, dopo quasi un anno e mezzo di assenza, ma le sue difficoltà a tenere il ritmo partita sono evidenti. Anche ad Auckland, primo torneo di preparazione a Melbourne che comincia domenica prossima, era stata subito eliminata: per lei, dunque, si registrano due partite e due sconfitte dagli Us Open.
Il record di Venus Williams
Venus Williams, comunque, sarà ai nastri di partenza ai prossimi Australian Open. Gli organizzatori del torneo in Oceania hanno invitato la 45enne, che dunque centrerà il record di logenvità grazie ad una wild card. La Williams tentetà di vincere almeno un match per ritrovare il sorriso in campo come ai tempi d'oro.