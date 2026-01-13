Venus Williams, un'altra eliminazione al primo turno. Ma agli Australian Open ci sarà 

Quarantacinque anni e sentirtli tutti. Inevitabilmente. Nonostante un volo già prenotato per gli Australian Open. Venus Williams, la sorella di Serena, deve fare i conti con un'altra eliminazione al primo turno. Stavolta lo stop è arrivato all'inizio del WTA 250 di Hobart: la tedesca Tatjana Maria si è imposta in due set, vincendo il match con il punteggio di 6-4 6-3. La tennista americana, una leggenda del tennis, è tornata nel circuito l'estate scorsa, dopo quasi un anno e mezzo di assenza, ma le sue difficoltà a tenere il ritmo partita sono evidenti. Anche ad Auckland, primo torneo di preparazione a Melbourne che comincia domenica prossima, era stata subito eliminata: per lei, dunque, si registrano due partite e due sconfitte dagli Us Open.