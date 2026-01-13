Ansia Musetti, si ritira nell'esibizione contro Zverev: le sue condizioni per l'Australian Open
Lorenzo Musetti, dura un solo set contro il tedesco Sascha Zverev, poi deve abbandonare il campo a causa di un problema fisico. Il neo-numero 5 del ranking atp era impegnato in mattinata nell'esibizione opening week degli Australian Open contro il tedesco numero 3 al mondo alla Rod Laver Arena di Melbourne. Il primo set aveva regalato spettacolo chiudendosi 7-9 al tie-break in favore di Zverev. Dopo poco più di un'ora, Musetti ha iniziato a toccarsi dolorante la zona dell'anca, richiedendo l'intervento del suo fisioterapista. Dopo le cure, sperava di poter continuare, ma per non rischiare in vista degli Australian Open, ha deciso di alzare bandiera bianca, ritirandosi dall'incontro.
Musetti-Zverev, le parole dell'italiano dopo il ritiro
"Speravo la giornata potesse andare meglio, ma non è il mio giorno. Mi sarebbe piaciuto continuare, ma avrei rischiato troppo in vista dei veri match". Si è espresso così Musetti dopo il suo ritiro, che al momento sembrerebbe essere solo in via cautelare, per poter affrontare al meglio l'evento australiano e difendere la quinta posizione del ranking mondiale.