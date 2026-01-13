Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 13 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ansia Musetti, si ritira nell'esibizione contro Zverev: le sue condizioni per l'Australian Open

Durante la partita a Melbourne il tennista italiano abbandona la gara contro il tedesco lamentando un fastidio all'anca. Ecco le sue dichiarazioni
1 min

Lorenzo Musetti, dura un solo set contro il tedesco Sascha Zverev, poi deve abbandonare il campo a causa di un problema fisico. Il neo-numero 5 del ranking atp era impegnato in mattinata nell'esibizione opening week degli Australian Open contro il tedesco numero 3 al mondo alla Rod Laver Arena di Melbourne. Il primo set aveva regalato spettacolo chiudendosi 7-9 al tie-break in favore di Zverev. Dopo poco più di un'ora, Musetti ha iniziato a toccarsi dolorante la zona dell'anca, richiedendo l'intervento del suo fisioterapista. Dopo le cure, sperava di poter continuare, ma per non rischiare in vista degli Australian Open, ha deciso di alzare bandiera bianca, ritirandosi dall'incontro.

Musetti-Zverev, le parole dell'italiano dopo il ritiro

"Speravo la giornata potesse andare meglio, ma non è il mio giorno. Mi sarebbe piaciuto continuare, ma avrei rischiato troppo in vista dei veri match". Si è espresso così Musetti dopo il suo ritiro, che al momento sembrerebbe essere solo in via cautelare, per poter affrontare al meglio l'evento australiano e difendere la quinta posizione del ranking mondiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Kooyong Classic: bene Berrettini,Sinner, allenamento con Cobolli

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS