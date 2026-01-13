Ansia Musetti, si ritira nell'esibizione contro Zverev: le sue condizioni per l'Australian Open

Lorenzo Musetti , dura un solo set contro il tedesco Sascha Zverev , poi deve abbandonare il campo a causa di un problema fisico. Il neo-numero 5 del ranking atp era impegnato in mattinata nell'esibizione opening week degli Australian Open contro il tedesco numero 3 al mondo alla Rod Laver Arena di Melbourne. Il primo set aveva regalato spettacolo chiudendosi 7-9 al tie-break in favore di Zverev. Dopo poco più di un'ora, Musetti ha iniziato a toccarsi dolorante la zona dell'anca , richiedendo l'intervento del suo fisioterapista. Dopo le cure, sperava di poter continuare, ma per non rischiare in vista degli Australian Open, ha deciso di alzare bandiera bianca , ritirandosi dall'incontro.

Musetti-Zverev, le parole dell'italiano dopo il ritiro

"Speravo la giornata potesse andare meglio, ma non è il mio giorno. Mi sarebbe piaciuto continuare, ma avrei rischiato troppo in vista dei veri match". Si è espresso così Musetti dopo il suo ritiro, che al momento sembrerebbe essere solo in via cautelare, per poter affrontare al meglio l'evento australiano e difendere la quinta posizione del ranking mondiale.