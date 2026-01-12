Corriere dello Sport.it
Ranking Atp, ora è ufficiale: Sinner e Musetti, risultato storico per l'Italia

La classifica era già nota dopo la finale ad Hong Kong di Lorenzo, adesso è stata aggiornata: due azzurri nella top5, non era mai successo prima
2 min
Tags

Il risultato era già noto dopo la finale conquistata ad Hong Kong, ma ora, con l'aggiornamento della classifica mondiale, è ufficiale: ci sono due italiani nella top 5 del ranking AtpJannik Sinner (2) Lorenzo Musetti (5), sconfitto da Bublik ma che raggiunge comunque il suo best ranking, conquistano un risultato storico per l'Italia.

Italia, risultato storico: Sinner e Musetti nella top 5

Non era mai successo né prima né dopo il 1973, la data del ranking ATP computerizzato, che due azzurri si ritrovassero tra i primi cinque del mondo. Grazie al torneo ad Hong Kong Musetti ha scalato due posizioni, diventando anche il quarto italiano con il miglior best ranking di sempre: davanti a lui Jannik Sinner, primo italiano numero 1 del mondo, Nicola Pietrangeli, il numero 3 del mondo nel 1959 e 1960, e Adriano Panatta, arrivato fino alla quarta posizione nella classifica ATP. Agli Australian Open l'Italia vanterà ben quattro teste di serie, contando anche Flavio Cobolli (22) e Luciano Darderi (24).

Sorride Paolini: conquista una posizione e torna settima

L'Italia sorride anche nella classifica femminile, con Jasmine Paolini che risale di una posizione ed è di nuovo settima nel ranking dopo la conclusione del torneo 500 di Brisbane e del 250 di Auckland. L'azzurra sorpassa Madison Keys, che crolla al nono posto dopo il torneo di Adelaide, ma è marcata vicinissimo dalla 18enne russa Mirra Andreeva, distante solo 35 punti. L'unica altra azzurra in top 100 è Elisabetta Cocciaretto, ora numero 80.

Tutte le news di Tennis

