Ranking Atp, ora è ufficiale: Sinner e Musetti, risultato storico per l'Italia

Il risultato era già noto dopo la finale conquistata ad Hong Kong, ma ora, con l'aggiornamento della classifica mondiale, è ufficiale : ci sono due italiani nella top 5 del ranking Atp . Jannik Sinner (2) e Lorenzo Musetti (5) , sconfitto da Bublik ma che raggiunge comunque il suo best ranking , conquistano un risultato storico per l'Italia.

Italia, risultato storico: Sinner e Musetti nella top 5

Non era mai successo né prima né dopo il 1973, la data del ranking ATP computerizzato, che due azzurri si ritrovassero tra i primi cinque del mondo. Grazie al torneo ad Hong Kong Musetti ha scalato due posizioni, diventando anche il quarto italiano con il miglior best ranking di sempre: davanti a lui Jannik Sinner, primo italiano numero 1 del mondo, Nicola Pietrangeli, il numero 3 del mondo nel 1959 e 1960, e Adriano Panatta, arrivato fino alla quarta posizione nella classifica ATP. Agli Australian Open l'Italia vanterà ben quattro teste di serie, contando anche Flavio Cobolli (22) e Luciano Darderi (24).

Sorride Paolini: conquista una posizione e torna settima

L'Italia sorride anche nella classifica femminile, con Jasmine Paolini che risale di una posizione ed è di nuovo settima nel ranking dopo la conclusione del torneo 500 di Brisbane e del 250 di Auckland. L'azzurra sorpassa Madison Keys, che crolla al nono posto dopo il torneo di Adelaide, ma è marcata vicinissimo dalla 18enne russa Mirra Andreeva, distante solo 35 punti. L'unica altra azzurra in top 100 è Elisabetta Cocciaretto, ora numero 80.