Musetti-Bublik diretta, segui la finale del torneo ATP Hong Kong LIVE

Lorenzo Musetti contro Aleksander Bublik , in palio il torneo Atp250 di Hong Kong . L'azzurro, che in semifinale ha sconfitto Rublev in tre set, affronta il tennista kazako per l'atto conclusivo del torneo cinese. Musetti, grazie ai risultati ottenuti, è già certo di raggiungere la quinta posizione della classifica Atp. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale...

9:23

Musetti pareggia, 6-6: ora il tie break

Musetti è perfetto al servizio (concede solo un punto a Bublik da fondo campo) e porta il set al tie break.

9:19

Tre ace per Bublik, che annulla una palla break e tiene: 6-5

Game lunghissimo e ricco di colpi di scena. Brutto errore di Bublik a campo aperto; poi il kazako mette a segno una palla corta. Sul 15-15 gran dritto ad incrociare di Musetti che si riporta avanti; ma sul 15-30, Bublik scende a rete e l'azzurro sbaglia il passante. Sul 30-30, e in un momento delicato, Bublik mette a segno un ace. Musetti porta il game ai vantaggi recuperando una palla corta e mettendo a segno un lob fantastico. Bublik risponde con un ace (a 220 km/h), ma Musetti pareggia da fondo campo. Bublik prova a forzare, ma commette un doppio fallo (seconda di servizio a 210 km/h). Il kazako annulla la palla break con un ace e poi chiude il game, sempre grazie al servizio.

9:13

Musetti risponde e pareggia: 5-5

Sul 30-0 a favore, Musetti manda sul fondo un dritto, poi è perfetto al servizio e sul 40-15 sfrutta un errore su una palla corta di Bublik: 5-5.

9:09

Bublik annulla una palla break e tiene: 5-4

Sul 15-0, Bublik commette due errori gravi (il secondo, con una palla corta sbagliata), poi è bravo a beffare Musetti con un dritto che termina all'incrocio delle linee. Musetti guadagna la prima palla break difendendo su uno smash del kazako, ma Bublik la annulla con il servizio. Ai vantaggi il tennista kazako tiene il servizio, sfruttando anche il nastro nel punto decisivo.

9:04

Non si rompe l'equilibrio: 4-4

Seconda timida di Musetti, che regala un dritto facile a Bublik; il kazako sbaglia poi un passante, mandandolo in rete (15-15). Gran punto per l'azzurro che recupera uno scambio che sembrava perso, con una difesa super. Sul 30-15 l'azzurro mette a segno un bel passante, poi chiude il game con un dritto super a rete.

9:00

Game a zero per Bublik: 4-3

Game senza storia: Bublik attacca e Musetti non riesce a tenere. Il kazako si riporta avanti 4-3.

8:57

Musetti soffre, ma tiene: 3-3

Parte bene Musetti, che incrocia un grande dritto in controbalzo; poi mette a segno un ace alla seconda. Bublik accorcia, sorprendendo Musetti con la risposta (30-15), poi pareggia approfittando di un errore in dritto di Musetti. Sul 30-30 è bravo Musetti a recuperare una palla corta dell'avversario e chiudere a rete. Alla fine l'azzurro agguanta il 3-3.

8:53

Bublik torna avanti: 3-2

Bublik parte con un doppio fallo, poi inizia a spingere: ace, dritto in lungolinea e passante. Sul 40-15, risposta super di Musetti, ma Bublik chiude il game con un dritto all'incrocio delle linee dopo una risposta di Musetti.

8:50

Musetti tiene ancora il servizio a zero: 2-2

Un ace, e tre servizi vincenti: Musetti perfetto al servizio: 2-2

8:47

Bublik perfetto al servizio: 2-1

Bublik parte forte con una bella palla corta, Musetti pareggia (15-15) con una risposta super; poi Bublik chiude con uno splendido dritto e sfrutta un errore in risposta di Musetti. Sul 40-15 il kazako chiude con un ace a 211 km orari.

8:44

Musetti risponde presente: game a zero e 1-1

Musetti chiude il game con un ace alla seconda di servizio: il tennista azzurro, come Bublik in precedenza, chiude il game a zero: 1-1.

8:41

Bublik parte forte: 1-0

Inizio perfetto per Bublik che tiene il servizio a zero: aggressivo, preciso e determinato, il kazako chiude con un ace.

8:39

Si parte

Inizia la sfida: primo servizio per Bublik.

8:36

Riscaldamento in corso

Iniziato il riscaldamento dei due tennisti. Musetti in maglia verde e calzoncini bianchi, Bublik con una tenuta rossa.

8:32

Entrano in campo Musetti e Bublik

Prima Bublik, poi Musetti: i due tennisti, accompagnati da due bambini, entrano in campo per il riscaldamento.

8:27

Il cammino di Bublik a Hong Kong

Bublik è arrivato in finale a Hong Kong sconfiggendo Van de Zandschulp, Shang, e Giron

8:21

Hong Kong, il cammino di Musetti

Musetti ha raggiunto la finale del torneo di Honk Kong sconfiggendo negli ottavi di finale Etcheverry, nei quarti Coleman Wong e in semifinale Rublev, in tre set.

8:11

Musetti-Bublik, i precedenti

Sono tre i precedenti tra Lorenzo Musetti e Aleksander Bublik, con il kazako in vantaggio 2-1. L'azzurro si è però imposto nell'ultima sfida, valida per i quarti di finale del torneo di Stoccarda nel 2024.

08:00

Musetti contro Bublik: tutto sulla finale

Tutte le info sulla finalissima tra Lorenzo Musetti e Aleksander Bublik, che sancirà il vincitore dell'Atp250 di Hong Kong. (LEGGI TUTTO...)

Hong Kong, Cina