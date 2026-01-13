Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 13 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Gli Australian Open disponibili integralmente su Dazn© EPA

Gli Australian Open disponibili integralmente su Dazn

Il primo Slam dell'anno incluso in tutti gli abbonamenti grazie all'accordo con Warner Bros. Discovery
2 min
TagsAustralian OpenDazn

Gli Australian Open 2026 inaugurano la stagione dei tornei del Grande Slam, riportando il grande tennis sui campi in cemento di Melbourne con i migliori giocatori e giocatrici del circuito mondiale protagonisti. Grazie all’accordo con Warner Bros. Discovery e all'integrazione in app dei canali Eurosport 3,4,5 e 6, chi ha attivo un abbonamento DAZN Sports, Goal, MyClub Pass, Full o Family potrà seguire tutte le partite degli Australian Open fino alla finale maschile del 1° febbraio 2026, indipendentemente dal tipo di abbonamento attivo e senza limitazioni. Dalle qualificazioni che hanno appena preso il via, al sorteggio ufficiale dei tabelloni fissato per giovedì 15 gennaio e ai primi match del main draw in programma dal 18 gennaio, fino alla finale maschile del 1° febbraio 2026: il primo Slam della stagione sarà incluso dunque nell’abbonamento DAZN e visibile integralmente per tutti gli abbonati.

All'assalto del trono di Sinner

Al centro della scena Jannik Sinner, campione in carica chiamato a una sfida che profuma di storia: la conquista del terzo Australian Open consecutivo, un traguardo riuscito in passato soltanto a Novak Djokovic. Attorno all’azzurro, un tabellone maschile di altissimo livello, con tutti i big del circuito pronti a lottare sul cemento australiano per inaugurare la stagione con un successo pesantissimo. La ricca presenza italiana in quest’edizione dell’Australian Open vedrà, oltre a Jannik Sinner, tanti azzurre e azzurri protagonisti del tabellone principale, pronti a dare spettacolo sul cemento di Melbourne: Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi nel singolare maschile, mentre Jasmine Paolini guiderà la pattuglia italiana nel torneo femminile. Nel tabellone rosa la competizione si annuncia apertissima con tante pretendenti al titolo e una sfida ancor più dura alla difesa del titolo per la statunitense Madison Keys con l’obiettivo di confermarsi su uno dei palcoscenici più prestigiosi del tennis mondiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Medvedev avvisa Sinner e AlcarazSinner abbraccia Alcaraz

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS