Gli Australian Open disponibili integralmente su Dazn

Gli Australian Open 2026 inaugurano la stagione dei tornei del Grande Slam, riportando il grande tennis sui campi in cemento di Melbourne con i migliori giocatori e giocatrici del circuito mondiale protagonisti. Grazie all’accordo con Warner Bros. Discovery e all'integrazione in app dei canali Eurosport 3,4,5 e 6, chi ha attivo un abbonamento DAZN Sports, Goal, MyClub Pass, Full o Family potrà seguire tutte le partite degli Australian Open fino alla finale maschile del 1° febbraio 2026, indipendentemente dal tipo di abbonamento attivo e senza limitazioni. Dalle qualificazioni che hanno appena preso il via, al sorteggio ufficiale dei tabelloni fissato per giovedì 15 gennaio e ai primi match del main draw in programma dal 18 gennaio, fino alla finale maschile del 1° febbraio 2026: il primo Slam della stagione sarà incluso dunque nell’abbonamento DAZN e visibile integralmente per tutti gli abbonati.